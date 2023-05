LIGNANO - Incidente mortale nel cuore della notte, sulle strade di Lignano. La località balneare in queste ore è stata invasa sia dai giovani che hanno festeggiato la fine dell'anno scolastico, sia da un gran numero di turisti arrivati da Austria e Germania per trascorrere le vacanze di Pentecoste in Italia.

A perdere la vita un 19enne, residente a Latisana. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, ancorché sommaria, sarebbe stato investito sulle strisce pedonali. La vittima è Kevin Murataj, nato a Foggia, ma residente da parecchi anni a Latisana.

Il ragazzo era uno degli studenti dell'Istituto Mattei di Latisana, si trovava a Lignano assieme a degli amici e insegnanti per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Una serata che doveva essere di festa e che invece ha avuto il peggiore degli epiloghi con il personale medico che arriva sul posto, la corsa disperata verso l'ospedale e la fine di una vita piena di speranze, pochi chilometri dopo la partenza.



LA SERATA

Il gruppo di cui faceva parte Murataj aveva cenato alla pizzeria Allo Stadio e una volta terminata la cena, studenti ed insegnati avevano deciso di concludere la serata portandosi alla discoteca Charlie di Riviera che dista dal ristorante poche centinaia di metri. È proprio in quegli istanti, durante l'attraversamento di viale Europa, che è avvenuta la tragedia. Il giovane stava attraversando sulle strisce pedonali quando un'Alfa Romeo gli è piombata addosso scaraventandolo a terra. Insegnanti ed amici lo hanno subito raggiunto prestandogli i necessari soccorsi ma le condizioni del ragazzo sono subito apparse gravi. Sul posto ben presto è giunta una autoambulanza proveniente dal pronto soccorso di Sabbiadoro con il personale sanitario che ha immediatamente provato a stabilizzare il quadro clinico del ragazzo.



CORSA DISPERATA

Dopo le prime cure sul posto è partita la corsa verso il pronto soccorso, ma non è rimasto altro da fare se non quello di decretarne il decesso per le gravi ferite riportate. Toccherà alla polizia locale ricostruire la dinamica: stabilire eventuali responsabilità da parte del conducente dell'auto che, come prevede la prassi, è stato sottoposto agli accertamenti che permetteranno di chiarire se fosse al volante in condizioni psicofisiche ottimali.



LE POLEMICHE

Intanto in rete c'è già chi si interroga sulla sicurezza della strada: «Non conosco cause e dinamiche - scrive uno degli utenti della pagina Fb Lignano Salute 2.0 - ma su viale Europa e Viale dei Platani si corre sempre troppo... Magari non è nemmeno colpa dell'automobilista ma è comunque urgentissimo trovare il modo di rallentare la miriade di pazzi che pensano di fare un gran premio, illuminare meglio i passaggi pedonali...sperando che anche molti pedoni imparino come si attraversano le strade...».