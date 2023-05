LIGNANO SABBIADORO - Sono oltre 16mila gli euro raccolti da parte di amici e conoscenti per il funerale di Kevin Murataj, il diciannovenne che ha perso la vita, investito da un'auto, venerdì 26 maggio a Lignano Sabbiadoro. Il ragazzo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali nella zona di viale Europa, mentre festeggiava con i compagni di classe la cena della maturità. La solidarietà nei suoi confronti si sta allargando dal Friuli Venezia Giulia fino ad arrivare ad alcuni altri paesi europei. Il migliore amico del ragazzo, assieme a tutte le persone che gli volevano bene, hanno infatti indetto una raccolta fondi per "dare l'ultimo saluto a Kevin, proprio come lui si meritava".

L'iniziativa attivata sulla piattaforma online "gofundme" ha già ottenuto oltre 250 donazioni in un solo giorno. «Il nostro caro amico, un giovane pieno di vita di soli 19 anni, è stato tragicamente investito da un'automobile e ha perso la vita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, insieme a noi compagni di classe. Era il primo del gruppo, un passo soltanto davanti agli altri: un secondo solo ha segnato la vita di tutti per sempre dice l'organizzatore della campagna, Berat Kolari -. Kevin era un giovane straordinario, pieno di entusiasmo. Era amato e apprezzato da tutti coloro che avevano il privilegio di conoscerlo. Era un figlio amorevole, un amico leale e un brillante studente. Il suo spirito contagioso, il suo sorriso radioso e la sua gentilezza hanno lasciato un'impronta indelebile in tutti noi».

E sono giorni di grande tristezza e commozione tra i compagni dell'Isis Mattei di Latisana, la scuola che stava frequentando il giovane, nato a Foggia e residente nella cittadina della bassa friulana.

«Le spese legate al funerale continua sono un fardello economico che nessuna famiglia dovrebbe mai affrontare da sola. Vogliamo fare tutto il possibile per alleviare questa pressione e permettere alla famiglia di dare al loro caro un addio rispettoso e appropriato. Per facilitare la raccolta fondi, abbiamo creato un account dedicato in cui potete fare le vostre donazioni. Inoltre, saremmo grati se poteste condividere questa richiesta di raccolta fondi con la vostra rete di amici, familiari e colleghi. La diffusione del messaggio aumenterebbe le possibilità di raggiungere l'obiettivo e fornire alla famiglia l'aiuto necessario in questo momento di estrema tristezza. Sappiamo che niente potrà mai colmare il vuoto che la scomparsa di Kevin ha lasciato nei nostri cuori, ma insieme possiamo rendere questo momento un po' più sopportabile per la sua famiglia. Grazie di cuore per il vostro sostegno, per le vostre preghiere e per la vostra generosità», ha concluso il promotore.

Un'analoga iniziativa sarà attivata nei prossimi giorni dalla scuola di Kevin, con la collaborazione dell'organizzazione di volontariato "Pan di Zucchero", la cui presidente Marisa Ceccato si è subito messa a disposizione.