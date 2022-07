Schianto tra Tir nel tratto maledetto della A4, lunghe code in autostrada

SAN STINO/PORTOGRUARO - Schianto tra Tir nel tratto maledetto della A4. Due i mezzi pesanti che si sono tamponati oggi, venerdì 1 luglio, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro. L'incidente è accaduto verso le 8.30 al km 439 + 600 della carreggiata est, in direzione di Trieste.

Nel botto i due mezzi hanno invaso la corsia di marcia. Per questo si sono create le solite code. In molti hanno deciso di deviare lungo la statale 14, già particolarmente trafficata per i tanti che si stanno dirigendo verso la costa dell'alto Adriatico. Intanto in autostrada stanno lavorando gli Ausiliari del traffico con la Polizia stradale e il soccorso stradale