Schianto tra Tir nel tratto maledetto della A4: morto un camionista, traffico bloccato

VENEZIA - Schianto nel tratto maledetto della A4, un camionista rimane incastrato nella cabina di guida e purtroppo perde la vita. L'incidente è accaduto oggi, mercoledì 15 giugno, verso le 15:30 nel tratto compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione di Trieste. Due tir e un autocarro coinvolti nel botto. Il conducente dell'autocarro è rimasto incastrato in ciò che è rimasto della cabina di guida. Immediata la richiesta di aiuto arrivata al 118. Sul posto i sanitari insieme ai vigili del fuoco, alla polizia stradale e agli ausiliari di Autovie Venete.

Per permettere le operazioni di soccorso il traffico è bloccato di fatto in prossimità dello svincolo di San Stino di Livenza. Inevitabili le conseguenze per gli utenti rimasti incolonnati sull'autostrada in direzione di Trieste. Code vengono registrate anche lungo la viabilità ordinaria tra San Stino di Livenza e Portogruaro.