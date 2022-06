Code sulla strada per il mare, altro schianto nel tratto maledetto della A4

VENEZIA - Code e rallentamenti lungo la viabilità del Nordest e gli incidenti non mancano. Un furgone e un auto verso le 10.15 di oggi, sabato 11 giugno, sono rimasti coinvolti in un tamponamento nel tratto maledetto della A4 compreso tra gli svincoli di Cessalto e di San Stino di Livenza. Nel botto almeno due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 assieme alla polizia stradale e agli ausiliari del traffico. Inevitabili le code, anche a causa del traffico particolarmente sostenuto fin dalle prime ore di questa mattina.

Rallentamenti sono stati registrati allo svincolo di Latisana per chi si dirige verso Bibione e Lignano dove non è facile entrare per i tanti vacanzieri.Code sono registrate anche sulla strada metropolitana per Caorle all'altezza di Sesta Presa. Non va meglio a Jesolo dove i vacanzieri sono bloccati già a Ca' Pirami. Code anche sul ponte lagunare all'entrata di Grado e allo svincolo autostradale di Monfalcone, sulla A4. Presa d'assalto la Baia di Sistiana a Trieste.