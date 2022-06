Tir carico di Gpl in fiamme: chiusa la A4 nel tratto maledetto

PORTOGRUARO - Un tir carico di GPL in fiamme, chiusa l'autostrada A4 nel tratto maledetto. I vigili del fuoco sono arrivati in forze per spegnere le fiamme di una mezzo pesante carico di gas. Per permettere le operazioni di soccorso Autovie Venete ha disposto la chiusura dell'autostrada nel tratto compreso tra il nodo di Portogruaro e Cessalto. Inevitabili disagi per chi si deve dirigere in verso Venezia. Presa d'assalto la statale 14 con le inevitabili code lungo la viabilità ordinaria. Intanto proseguono le operazioni in autostrada con i vigili del fuoco arrivati con più mezzi per avere ragione dell'incendio. Al vaglio anche la chiusura della A4 nel senso opposto.