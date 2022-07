Schianto nel tratto maledetto della A4: una donna rimane incastrata nella Nissan

Incastrata nell'auto dopo il tamponamento di un furgone. Altro schianto nel tratto maledetto della 4, compreso tra tra il nodo di Portogruaro e lo svincolo di San Stino di Livenza. L'incidente è accaduto quando mancava una manciata di minuti alle 14 nella carreggiata in direzione di Venezia. Un furgone ha tamponato una Nissan Micra sulla corsia di sorpasso, di fatto intrappolando la donna all'interno dell'auto che stava conducendo. Immediata la richiesta di aiuto che è arrivata ai soccorritori. Sul posto so sono precipitati vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia stradale e gli ausiliari del traffico. Inevitabili anche i disagi per chi sta viaggiando in direzione di Venezia.