A4, schianto nel tratto maledetto: furgone tampona un Tir. Conducente incastrato tra le lamiere e code

SAN STINO DI LIVENZA - Schianto nel tratto maledetto della A4, un furgone finisce sotto a un Tir e il conducente rimane incastrato. L'ennesimo incidente stradale è accaduto oggi pomeriggio, lunedì 4 luglio, in A4 tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro. Il conducente di un furgone stava procedendo in direzione di Trieste verso le 18 quando, giunto al km 444, non si è accorto che il Tir che gli stava davanti era praticamente fermo a causa di una una coda. Il furgone è piombato contro il rimorchio, rimanendo schiacciato sotto al pesante mezzo. A bordo il conducente, intrappolato tra ciò che è rimasto del mezzo. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco con i sanitari del Suem, arrivati anche in elicottero, e la polizia stradale con gli ausiliari del traffico. Inevitabili le code verso Trieste mentre vengono segnalati anche rallentamenti nel senso opposto per i curiosi.

