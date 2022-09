Cividale del Friuli, ciclista preso in pieno da un'auto: è gravissimo in ospedale

CIVIDALE DEL FRIULI - Un 70enne è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente stradale. Il fatto è avvenuto oggi, 27 settembre, poco dopo le 12.30. L'uomo stava pedalando lungo viale Libertà a Cividale del Friuli quando si è scontrato con un'auto: la dinamica è ancora da chiarire. Il 70enne è stato sbalzato via per due metri e ha perso conoscenza.

I soccorsi sono arrivati con elicottero e ambulanza. L'uomo è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, era in gravi condizioni.