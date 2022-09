Incidente in A4 oggi. Schianto fra Tir nel tratto maledetto, colpa della prima nebbia

PORTOGRUARO - Incidente oggi, lunedì 26 settembre 2022, in A4 sul tratto maledetto. Ancora una volta lo schianto ha coinvolto mezzi pesanti e la A4 chiusa verso Venezia fra Portogruaro e San Stino.

Una fitta nebbia fin dalle prime ore di oggi lunedì 26 settembre ha reso difficoltoso il traffico lungo le arterie del Nordest e gli incidenti non mancano. Poco dopo le 7 alcuni tir si sono schiantati in A4 nel tratto maledetto compreso tra il nodo di Portogruaro e lo svincolo di San Stino di Livenza, lungo la carreggiata in direzione di Venezia che è stata appunto chiusa.

Subito si sono registrate le prime code con il traffico che sta interessando anche la viabilità ordinaria. Inevitabili i rallentamenti sia sull'autostrada che lungo la statale 14 tra Portogruaro e San Stino di Livenza. Rallentamenti sono registrati anche nel senso opposto, verso Trieste.