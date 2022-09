A4, tamponamento furgone-camion, un ferito: casello di San Stino chiuso

PORTOGRUARO - Un tamponamento nel "tratto maledetto" ha creato non poco caos in autostrada. Intorno alle 16 di oggi, 9 settembre, un furgone ha tamponato un camion che trasportava materiale ferroso lungo la A4 tra San Stino e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste. Il conducente del furgone è stato ferito ed è stato portato in ospedale.

Oltre ai medici del Suem, sono arrivati i vigili del fuoco e il personale di Autovie Venete. I due mezzi si trovavano sulla corsia di marcia e su quella di emergenza, creando problemi di viabilità: gli altri veicoli sono stati fatti passare sulla corsia di sorpasso e l'ingresso al casello di San Stino in direzione Trieste è stato chiuso.