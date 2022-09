Frontale tra due auto a Lignano, donna incinta al settimo mese ricoverata in ospedale: è grave

LIGNANO SABBIADORO - Lo scontro frontale, una donna in gravidanza finisce in ospedale. Erano le 15.20 di oggi, 27 settembre, quando in via Casa Bianca a Lignano si è verificato un incidente stradale: due auto si sono scontrate frontalmente. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica.

Tre persone sono rimaste coinvolte, tra cui una donna incinta al settimo mese. I soccorsi sono arrivati da Latisana con ambulanza ed elicottero e la donna è stata portata in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Le altre due persone non hanno riportato ferite.