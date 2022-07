Chiusa autostrada A4, schianto tra Tir nel tratto maledetto: camionista intrappolato tra le lamiere

LATISANA - Un primo incidente lungo la A4 nel tratto maledetto compreso tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro, di lì a poco un altro incidente tra Tir a causa degli incolonnamenti. Nel botto, accaduto oggi martedì 5 luglio, un camionista è rimasto incastrato in ciò che è rimasto della sua cabina di guida. Il martedì si rivela ancora una volta una giornata difficile per la viabilità a nord est. Come spesso accade un primo incidente è accaduto nel tratto maledetto della 4 tra Latisana e Portogruaro provocando disagi e code. Fortunatamente non ci sono stati gravi conseguenze per i coinvolti, ma la viabilità ha subito forti rallentamenti a causa anche dei tanti tir che provengono dall'est e che hanno iniziato il loro viaggio ancora nella tarda serata di domenica arrivando appunto in Italia proprio questo oggi.

Verso le 16:50 si è verificato un altro incidente, questa volta tra lo svincolo di San Giorgio di Nogaro e quello di Latisana, sempre in direzione di Venezia. Nel botto sono rimasti coinvolti alcuni tir, che si sono tamponati l'uno con l'altro. Uno schianto impressionante tanto che uno dei camionisti è rimasto intrappolato nella cabina di guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando di liberare il malcapitato. Inevitabili le code. L'autostrada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso con l'uscita obbligatoria istituita a San Giorgio di Nogaro. Precedentemente era stato chiuso il tratto compreso tra Latisana e il bivio di Portogruaro per un altro incidente accaduto nel pomeriggio.

Autostrada A4 chiusa, la dinamica degli incidenti

Si è verificato un guasto di un tir nel tratto maledetto. Per questa ragione hanno dovuto chiudere la A4 tra Latisana e Portogruaro. La chiusura ha causato code e in seguito lo schianto tra San Giorgio e Latisana, in prossimità del territorio di Palazzolo,

Intorno alle 16,30 è stato chiuso il tratto autostradale della A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia per un incidente. Nell'impatto - avvenuto all'altezza del comune di Palazzolo dello Stella - sono rimasti coinvolti tre autoarticolati. Una persona risulta incastrata nel proprio mezzo. A causa del sinistro inoltre uno dei mezzi pesanti ha perso il carico (di materiale roccioso) sulla carreggiata. Sul posto sono accorsi 118, vigili del fuoco, polizia stradale per i rilievi, il personale di Autovie Venete e mezzi di soccorso meccanico. I veicoli provenienti da Trieste vengono fatti uscire a San Giorgio di Nogaro. Chiuso anche l'ingresso di San Giorgio in direzione Venezia.



Presa d'assalto la viabilità ordinaria con la statale 14 tra San Giorgio di Nogaro e Portogruaro completamente intasata di veicoli.