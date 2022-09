A4, tratto maledetto, schianto auto-Tir, coppia ferita, sono gravi. Autostrada chiusa, caos viabilità

SAN DONA' - Schianto tra un auto e un tir in A4, ferita in modo grave una coppia di turisti austriaci, autostrada chiusa. L'incidente è accaduto poco dopo le 17:30 di oggi, 22 settembre, nel tratto compreso tra lo svincolo di Noventa-San Donà e Cessalto sulla carreggiata in direzione di Trieste. L'auto si sarebbe schiantata contro il Tir guidato da un autista ungherese. L'uomo è ricoverato all'Angelo di Mestre, la donna al Ca Foncello di Treviso. Sul posto due elisoccorso.

Sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di San Donà di Piave assieme ai sanitari del SUEM e alla polizia stradale. In quel tratto di A4 a due corsie impossibile riuscire a proseguire la marcia. Per permettere quindi i soccorsi l'autostrada è stata chiusa allo svincolo di San Donà di Piave e il traffico deviato lungo la statale 14. I sanitari hanno trasferito il ferito in ospedale. Tutto è al vaglio ora della polizia che sta accertando cause e responsabilità di quanto accaduto. Intanto i disagi sono inevitabili con le solite code per chi stava viaggiando in direzione di Trieste. Presa d'assalto anche la viabilità ordinaria con i mezzi che si sono incolonnati l'uno dopo l'altro.