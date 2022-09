Camper in panne provoca code nel tratto maledetto della A4: schianto fra Tir e traffico nel caos

PORTOGRUARO - Un camper in panne, poi la coda che provoca un incidente in cui rimangono coinvolti due tir nel tratto maledetto della A4. Lo schianto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi poco dopo le 17 tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione di Trieste. Tutto sarebbe scaturito da quel camper rimasto in panne. Inevitabile la coda che si è formata. Da lì l'improvvisa frenata di un camionista che ha provocato il tamponamento di un altro tir che gli è volato addosso. Nel botto uno dei mezzi è rimasto completamente danneggiato. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale assieme agli ausiliari delle Autovie Venete e al soccorso stradale. Inevitabili i rallentamenti e i disagi per gli utenti che transitavano lungo la carreggiata che porta verso Trieste. Tutto si è risolto dopo le 19 quando i mezzi sono stati rimossi.