Elezioni, affluenza alle ore 12. In Veneto alle urne il 13,91% degli aventi diritto

I dati dell'affluenza in Veneto per la tornata elettorale delle elezioni amministrative del 2021. In Veneto è andato alle urne il 13,91% degli aventi diritto. Sono 122 i Comuni del Nordest chiamati al voto oggi e domani per eleggere il sindaco. Ottantaquattro sono in Veneto, 38 in Friuli Venezia Giulia. Ma solo 14 a rischio ballottaggio, quelli con più di 15mila abitanti.

Venezia - 14,01%

Chioggia - 14,53%

Campolongo Maggiore - 14,24%

Caorle - 18,03%

Cavarzere - 12,66%

Dolo 12,90%

Fiesso d'Artico 11,18%

Fossò 15,30%

Musile di Piave 13,69%

Quarto d'Altino 14,09%

San Michele al Tagliamento 12,74%

Vigonovo 13,43%

Treviso - 12,03%

Conegliano - 14,6%

Cordignano - 10,26%

Monfumo - 10,61%

Montebelluna - 12,19%

Oderzo - 10,43%

Portobuffolé 11,81%

Villorba - 11,81%

Volpago del Montello 10,43%

Belluno - 11,27%

Padova - 14,68%

Rovigo - 15,97%

Verona - 14,90%

Vicenza - 13,50%