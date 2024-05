CHIOGGIA - Quattro anni di reclusione per i reati di stalking ed estorsione. È la condanna inflitta ieri, ad un trentatreenne di nazionalità kosovara che, per questa vicenda, era stato arrestato nel maggio dello scorso anno.

L’accusa formulata dalla procura di Venezia al giovane è di aver minacciato di uccidere una donna, residente nel Padovano, se non avesse lasciato il marito per andare a vivere con lui. E, in un’altra occasione, di appiccare il fuoco nell’ufficio in cui lavorava. Comportamenti persecutori che, secondo il capo d’imputazione, si sono ripetuti con continuità nel periodo compreso tra gennaio e maggio del 2023, a Chioggia, al punto da diventare una vera e propria ossessione per una coppia, costretta alla fine a consegnare cellulari e personal computer al trentatreenne, per evitare la diffusione di foto intime della donna, che in passato ha ricoperto anche incarichi pubblici in un comune.

L’incubo per i due coniugi si è concluso dopo che hanno deciso di presentare denuncia, facendo scattare l’inchiesta a carico del giovane.

La sentenza di condanna è stata pronunciata dalla giudice per le udienze preliminari Benedetta Vitolo, a conclusione di un processo celebrato con rito abbreviato, e dunque con la concessione dello sconto di un terzo della pena. La giudice ha disposto a carico del trentatreenne anche la libertà vigilata per il periodo di un anno, più l’obbligo di seguire una cura per disintossicarsi, sulla base di uno specifico programma di recupero dall’Usl 3.

Nel corso del processo l’imputato ha raccontato di avere intrattenuto una lunga relazione con la coppia, in un ménage à trois, a suo dire iniziato su proposta della donna. Un rapporto a tre, testimoniato da video ed immagini e interrotto su pressione del marito.

Nel corso dell’udienza è emerso anche un altro episodio, a seguito del quale è stato aperto un nuovo fascicolo a carico dell’imputato: mentre era in carcere, infatti, fece istanza per poter telefonare alla “moglie”, compilando l’apposito modulo e ottenendo l’autorizzazione. Ma il numero da lui chiamato era quello della donna minacciata: «Io la considero mia moglie», è stata la sua spiegazione che però non gli ha evitato una nuova denuncia per minacce di morte.