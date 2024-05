Cosa dovrebbero insegnare anche gli ambientalisti le piogge torrenziali di questi giorni a Nordest

Carissimo direttore

il Veneto e larga parte del Nord Italia sono stati investiti da una forte ondata di maltempo. Ho sentito che il tutto è da ascriversi al famigerato cambiamento climatico di cui sono responsabili le attività umane; in particolare le attività economiche dei paesi Occidentali. Ho sentito anche che abbiamo avuto il mese di Aprile più caldo degli ultimi 180 anni. Mi sono informato. Ebbene per la scienza ufficiale non si è avuto in Europa l'Aprile più caldo da secoli, anzi la temperatura si è attestata su valori più freschi del periodo complici le precipitazioni di cui sopra. Da questa modesta analisi sorgono due quesiti. Questo benedetto cambiamento climatico è proprio così grave e così strettamente legato all'aumento della temperatura o vi è una qualche esagerazione? E ancora : perchè non si pone mai l'accento sull'importanza delle opere pubbliche volte a contrastare il dissesto idrogeologico che incrementa gli effetti più gravi del famigerato "climate change" come i bacini di laminazione voluti da Luca Zaia e il Mose che difende Venezia? Opere criticate e contrastate da associazioni, movimenti , Ong che vogliono rivoluzionare completamente il nostro stile di vita e il nostro modello di sviluppo per "salvarci" dalle temperature troppo elevate.

Lorenzo Martini

Stanghella (Pd)



Caro lettore,

a molti non piace ammetterlo e preferiscono rifugiarsi in certezze consolatorio del tipo: «È sempre stato così, sono i cicli della natura».

Ma il cambiamento climatico è una realta con cui dobbiamo fare i conti. Certamente qualcuno, strumentalmente, ne enfatizza gli effetti, ma è innegabile che la meteorologia sia mutata, le temperature medie siano aumentate e, come constatiamo anche in questi giorni a Nordest, una serie di fenomeni un tempo considerati estremi ed eccezionali oggi non possiamo più considerarli tali perché si ripetono con preoccupante e spesso drammatica frequenza. Per qualcuno tutto ciò è la prova che il nostro modello di sviluppo, i nostri stili di vita siano sbagliati e che tutto va cambiato radicalmente. Per costoro il "climate chance" non è un'emergenza da affrontare, ma la certificazione del nostro fallimento. Ma è proprio così? Ora è evidente che consapevolmente o meno sono stati commessi molti e gravi errori. Abbiamo utilizzato per decenni materiali letali per noi e per l'ambiente. Abbiamo spesso impostato il nostro rapporto con la natura secondo una logica puramente predatoria. In nome del progresso abbiamo colpevolmente sottovalutati effetti e conseguenze di comportamenti individuali e collettivi. Ma, limitandoci alla nostra esperienza, da un lato il Mose e dall'altro i bacini di laminazione che hanno salvato il Veneto in questi giorni dalle piogge torrenziali, sono la dimostrazione che abbiamo anche le risorse per difenderci. Che il progresso scientifico e tecnologico, cioè le architravi del nostro modello di sviluppo, ci hanno messo a disposizione risorse e strumenti per difenderci anche dai cambiamenti climatici, dalla forza talvolta devastante della natura e per trovare un nuovo equilibrio con l'ambiente che ci circonda . Non è tutto da rifare e da buttare, come predicano tanti emuli di Greta Thunberg. Certo c'è molto da cambiare e da migliorare. Ma possiamo farlo. Peccato che spesso proprio coloro che protestano per l'ambiente e gli effetti del cambiamento climatico sono gli stessi che ieri scendevano in piazza contro il Mose e oggi, com'è accaduto in Emilia, sono contrari alla "cementificazione" provocata dalla costruzione dei bacini di laminazione.