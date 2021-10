Provincia di Padova, la carica dei 38 aspiranti primi cittadini

PADOVA - Quattordici Amministrazioni eleggono tra domani e lunedì i nuovi sindaci e i Consigli comunali. Nella provincia di Padova questi i Comuni interessati dalla tornata elettorale: Albignasego (la cittadina con più abitanti, ben 26.500), Arzergrande, Boara Pisani (il Comune più piccolo, con 2.400 abitanti), Carmignano, Cartura, Cittadella, Este, Grantorto, Montagnana, Montegrotto, Noventa, Ospedaletto, Rovolon, Vigodarzere. I numeri rendono bene la portata di questo appuntamento amministrativo che avrebbe dovuto originariamente tenersi a primavera: 38 i candidati sindaci, 57 le liste che li sostengono, con 779 aspiranti consiglieri. Tre i Comuni con più di quindicimila abitanti: Albignasego, Cittadella e Este. Se nessuno dei candidati al ruolo di sindaco otterrà la maggioranza assoluta, i cittadini dovranno tornare alle urne per il ballottaggio, già fissato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Tutti gli altri sono invece Comuni con meno di 15mila abitanti: è quindi previsto il turno unico, con elezione diretta. Gli elettori saranno chiamati a scegliere tra continuità e rinnovamento. Molti dei sindaci uscenti si sono infatti ricandidati per il secondo mandato.



I BIG

È il caso delle tre comunità più numerose, Albignasego, Cittadella ed Este, e dei loro tre sindaci in carica (tutti di centrodestra) alla ricerca del bis: Filippo Giacinti, Luca Pierobon e Roberta Gallana. Ad Albignasego la corsa sarà a tre: il sindaco uscente Giacinti, di centrodestra, sarà sfidato da Luisa Fantinato, candidata del centrosinistra, e da Paolo Carpanese, candidato del Movimento Cinque Stelle. A Cittadella, invece, Pierobon (esponente del Carroccio, partito che guida la città addirittura da 27 anni) ha una sola sfidante: Paola Lolato, che rappresenterà il centrosinistra. A Este, la corsa è più affollata. L'uscente Roberta Gallana deve infatti misurarsi con Giovanni Mandoliti, espressione del centrosinistra, e con i civici Matteo Pajola e Beatrice Andreose.



I PICCOLI

Anche in alcuni dei Comuni più piccoli i sindaci uscenti cercano la riconferma. Ad Arzergrande Filippo Lazzarin, sindaco 37enne del Carroccio, deve scontrarsi alle urne con Antonio Faggioni. A Cartura la sfida sarà in rosa: Pasqualina Franzolin si contenderà la fascia con Serena Negrisolo. A Montegrotto il sindaco Riccardo Mortandello deve vedersela con Elisabetta Baldi e Biagio De Salvo. A Ospedaletto Euganeo l'uscente Giacomo Scapin dovrà difendere la poltrona da Stefano Gallo, sottotenente dei carabinieri in congedo. E a Vigodarzere Adolfo Zordan, deputato della Lega, si scontrerà alle urne con il democratico Stefano Spreafichi, e con i civici Emanuele Frison e Demetrio Zattarin.

A Boara Pisani, l'amministrazione uscente di Luca Pescarin sarà rappresentata da Andrea Gastaldello, che deve vedersela con un altro veterano della politica, Stefano Mazzetto. A Carmignano di Brenta, dove si voterà con tre anni di anticipo a causa della prematura scomparsa di Alessandro Bolis, gli aspiranti alla poltrona di sindaco sono tre: Eric Pasqualon, Raffaella Grando e Felice Cervellin. Anche a Grantorto si sfidano in tre: Luisana Malfatti, Elio Gelain, Fiorenzo Cappellari. E così a Montagnana: Stefano Frigo (espressione della giunta uscente di Loredana Borghesan), Gian Paolo Lovato, Andrea Vanni. A Noventa il vicesindaco uscente del Pd, Fabio Borina, dovrà scontrarsi con il leghista Marcello Bano. Infine, a Rovolon i candidati saranno tre: Ermanno Magagnin, Giovanna Cappelletto e Lino Rubini.