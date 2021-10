In provincia 21 Comuni scelgono il loro sindaco: urne aperte dalle 7 di domenica 3

UDINE - Urne aperte dalle 7 di domani in 38 Comuni del Friuli Venezia Giulia con chiusura prevista alle 23. Torneranno ad aprirsi alle 7 di lunedì per chiudersi definitivamente alle 15, quando inizierà lo spoglio delle schede. Al voto per rinnovare sindaci e consiglieri comunali ci sono quattro Comuni con più di 15mila abitanti tra cui i capoluoghi Trieste e Pordenone , con possibilità quindi di andare al turno di ballottaggio il 17 e 18 ottobre, e 36 Comuni con popolazione inferiore, dei quali 21 in provincia di Udine: Aiello, Bagnaria Arsa, Bertiolo, Comeglians, Dogna, Drenchia, Latisana, Majano, Moimacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paularo, Porpetto, Resiutta, Ronchi, San Giorgio di Nogaro, Sauris, Tarcento, Torreano e Torviscosa.

APPROFONDIMENTI TRIESTE Dieci candidati in corsa a Trieste per la guida del Municipio giuliano ELEZIONI PORDENONE In 29 in corsa per 11 Comuni: nove sindaci tentano il bis. Oltre...

Oggi si insedieranno i seggi e i presidenti vi giungeranno dopo aver frequentato un corso di formazione, strutturato in nove moduli e riguardante i principali aspetti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio. A tenere alta la tensione in queste ore, più ancora che le previsioni per le possibili vittorie dei diversi contendenti in campo, vi è l'interrogativo riguardante la partecipazione al voto. Si tratterà di verificare, infatti, se la disaffezione alle urne che ormai si è confermata in diverse tornate elettorali anche se colpisce di più le consultazioni politiche piuttosto che quelle amministrative -, si confermerà.

Oppure, se i cittadini dimostreranno un senso di appartenenza tale al proprio territorio da voler partecipare alla scelta di chi lo guiderà per i prossimi cinque anni. Il sindaco nei centri del Friuli Venezia Giulia resta ancora una figura strategica, con un ruolo riconosciuto, tanto da rappresentare spesso il primo interlocutore cui le persone si rivolgono per problemi che non sono di sua stretta competenza. La scelta del candidato sindaco, quindi, può fare la differenza anche rispetto agli schieramenti politici. I partiti, del resto, confermano in queste elezioni amministrative 2021 di essersi ammantati di civismo nella maggior parte dei centri, ad eccezione dei capoluoghi. In provincia di Udine, poi, è il centrodestra che ha schierato i propri simboli a Tarcento, Bertiolo, Latisana, Palmanova e Porpetto.



CANDIDATI UNICI

In alcuni casi, quest'anno, si è in presenza di candidati unici. Si tratta di situazioni dove, prima ancora delle preferenze, giocherà un ruolo determinante l'affluenza. Candidai unici, i sindaci uscenti, per Dogna (Simone Peruzzi con Continuità e futuro), Sauris (Ermes Petris con Riusciamo), Resiutta con Francesco Nesich con Insieme per Resia. Nel pordenonese ad avere un solo candidato sono Erto e Casso, Vajont, Chions e Vivaro. In questi luoghi, il candidato per agguantare la carica dovrà vedersela con l'affluenza, prima ancora che con il numero delle preferenze. La consultazione elettorale sarà considerata valida, infatti, solo se si recherà alle urne il 50% più uno degli aventi diritto, depurati dagli iscritti all'Aire, cioè dall'Anagrafe italiani residenti all'estero. Se ciò non accadrà, la Regione dovrà nominare un commissario. Nel caso invece che l'affluenza sia tale da rendere valide le elezioni, si è superato il primo scoglio, ma non è detto che il paese possa ancora essere certo di avere un sindaco. Bisognerà aspettare lo spoglio di lunedì e verificare che il candidato a sindaco abbia ottenuto il 50% dei voti validi sui votanti. Tra i Comuni più popolosi al voto in provincia di Udine, è corsa tre a Latisana, con il ritorno di Lanfranco Sette a guidare il centrodestra contro il vicesindaco uscente Angelo Valvason e il civico Gianluca Galasso; a Tarcento autonomisti e Dem hanno trovato unità attorno al candidato Walter Tomada che riprova la corsa dopo la prima di cinque anni fa, sfidando il sindaco uscente Mauro Steccati e Riccardo Prisciano. A Palmanova confronto a due tra Giuseppe Tellini, in prosecuzione con l'uscente Francesco Martines, e Antonio Di Piazza.