PORDENONE /UDINE - Non è la prima volta che capita, ma in questo caso sembra che "l'epidemia" sia molto più estesa e interessi una buona fetta della regione. In pratica è sempre più complicato trovare presidenti di seggio e scrutatori. Lo sanno bene i vigili urbani e i messi comunali che stanno consegnando nelle case le richieste per poter partecipare allo spoglio delle schede a fronte delle tante defezioni di persone che non hanno alcuna intenzione di essere presenti. Non a caso il Comune di Pordenone ha aperto una sorta di bando per far iscrivere i cittadini nelle liste per poter fare i presidenti e gli scrutatori, in modo da far fronte, nel caso accadesse, alle troppe defezioni.

IL RIMBORSO

È pur vero che è un dovere dei cittadini cercare di contribuire alle necessità dello Stato e dare una mano in uno dei momenti democraticamente più alti dovrebbe essere considerato un onore. In realtà le cose non stanno proprio così. Del resto Europee e Amministrative (per chi le ha) significa lavorare sabato mezza giornata, domenica intera e lunedì per alcune ore. In tasca arriveranno 156 euro (lordi) agli scrutatori, 195 (sempre lordi) ai presidenti. Non è proprio poco, ma evidentemente si tratta di cifre non appetibili a fronte dell'arco d'impegno che non è proprio lieve.

LA POLEMICA

Sulla vicenda della presenza del direttore generale dell'Asfo all'inaugurazione di un mammografo in una azienda privata, prende posizione la consigliera regionale Serena Pellegrino. «Apprendiamo che Giuseppe Tonutti si è presentato all'inaugurazione di un ambulatorio radiografico privato gestito da una società che sta partecipando al bando per la radiologia dell'ospedale di Pordenone. In una provincia martoriata dalla chiusura di reparti e dalla mancanza cronica di personale medico ed infermieristico, il direttore generale dell'azienda Sanitaria getta nuovamente la maschera e ci dice chiaramente che la sua mission non è la difesa della sanità pubblica. La nostra è una valutazione politica, chiediamo che Fedriga e Riccardi ci dicano se tutto ciò è opportuno». Rincara la dose il segretario regionale Sebastiano Badin. «Dopo il caso della dottoressa Pinzano, primaria di San Vito al Tagliamento che ha chiesto la chiusura del punto nascita e nel contempo ha fatto aprire al figlio uno studio privato, ecco un altro episodio di opacità nella sanità pordenone. A rimetterci i cittadini che pagano le tasse e sono costretti a pagare le visite private per ovviare alle liste d'attesa».

LEGA NORD

«L'Istituto tecnico agrario "Paolino d'Aquileia" di Cividale del Friuli nel suo percorso lungo cento anni ha avuto un ruolo importantissimo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'enologia in regione e continuerà ad averlo in un futuro strettamente legato ai processi di innovazione e automazione». A dirlo il candidato della Lega alle Europee, Stefano Zannier che prosegue. «Nato nel 1924 come Scuola pratica di agricoltura e poi divenuto Scuola tecnica agraria, è il più antico istituto agrario del Friuli Venezia Giulia. Dal 1960 al 2023 sono oltre 4 mila gli studenti che hanno conseguito il diploma».

FRATELLI D'ITALIA

«Ho incontrato Leonardo Esposito segretario generale del Sindacato autonomo dei militari in Friuli Venezia Giulia, un tramite importante tra la comunità militare e il nostro territorio. Esposito ha espresso grande apprezzamento per i servizi che la città di Pordenone offre ai tanti militari che qui risiedono, anche per brevi periodi, con le loro famiglie. Presto terremo con questo sindacato un tavolo tecnico per confrontarci su quali servizi possono essere implementati e migliorati». A parlare il candidato di Fdi per le Europee, Alessandro Ciriani.