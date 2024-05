ABANO TERME (PADOVA) - Si è visto costretto a evacuare oltre la metà dei cavalli dalla tenuta agricola invasa dall’acqua, con i box completamente allagati. Sono stati giorni di passione e sofferenza quelli seguiti al fortunale che ha investito a più riprese il bacino termale per Lorenzo Randi, titolare dell’omonima azienda agricola in via Ponte della Fabbrica, nella frazione di Giarre, a ridosso della statale 16 Adriatica.

Evacuati i cavalli e un puledro

In un primo momento, assieme ai suoi familiari e ai due collaboratori, ha tentato in ogni modo di evitare il trasferimento in altri maneggi della zona di otto dei diciassette cavalli, compreso un puledro nato pochi giorni fa, ma nella giornata di venerdì, con l’emergenza oramai alle spalle ma il perimetro impraticabile, è stato costretto a gettare la spugna: l’intera area si era trasformata in un lago. «Dal 2018, quando è iniziata la nostra attività, questa è la quarta alluvione che dobbiamo fronteggiare – racconta esasperato Randi –. Lo scolo Menona che ci scorre vicino ha un limite superiore più alto del livello dei nostri terreni. Il canale è collegato a due fossati che costeggiano la nostra azienda, grazie a un tubo di cemento di 80 centimetri. Nei momenti critici – prosegue Randi – l’acqua del Menona riempie questi fossati e ne oltrepassa il livello di guardia di oltre un metro e la zona si trasforma così in una specie di bacino di laminazione». Prima di prendere la decisione di trasferire parte degli animali, Randi le ha provate tutte. Ma non c’è stato nulla da fare. «Ho perfino chiesto aiuto al meccanico che si occupa della manutenzione del nostro trattore, che siamo riusciti a utilizzare come una specie di vaporetto per portare il cibo ai cavalli – continua l’imprenditore –. Era immerso con la parte inferiore nell’acqua ma per fortuna riusciva a procedere». Tutto questo però non è stato sufficiente e alla fine il titolare del maneggio ha dovuto portare gli animali in altre strutture rimaste all’asciutto. «Dal punto di vista economico non ho subito danni particolari: le perdite ammontano a circa 1.500 euro di biada e paglia. Per fortuna la scuderia è stata costruita su un rialzo consistente e si è salvata dall'alluvione. Ma i recinti dei cavalli avevano da 50 a 110 centimetri d’acqua. Non potevo più aspettare. Ho tempestato di chiamate il Consorzio di bonifica Bacchiglione, senza ottenere alcun risultato».

La preoccupazione

A far infuriare Randi è stata la risposta alla sua richiesta, come misura di prevenzione per scongiurare future emergenze, di chiudere i tubi di collegamento con dei sacchi di sabbia. «Mi è stato detto che gli interventi si possono eseguire solo con l’alluvione in corso. La Protezione civile mi ha ripetuto la stessa cosa. Per l’intera giornata ho anche cercato di rintracciare il responsabile del competente ufficio comunale ma non era raggiungibile. Ho sempre parlato con persone comprensive e cortesi, ma trovo che sia davvero assurdo. Adesso stiamo lavorando per sistemare tutto. Oltretutto la zona agricola non è ancora stata seminata a causa delle condizioni meteo avverse. Questa situazione è nota da ben sei anni – conclude – ma in tutto questo tempo nulla è accaduto. Queste alluvioni sono anche figlie della burocrazia, quando invece noi ci impegniamo ogni giorno per fare impresa».