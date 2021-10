Treviso, otto comuni e 110.000 al voto: quattro le sfide top

TREVISO - Corsa finta. Domani si aprono le urne (si vota dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15): 110.152 trevigiani andranno al voto per scegliere il loro nuovo sindaco. Otto i comuni in lizza: Conegliano, Montebelluna, Oderzo, Villorba, Volpago, Cordignano, Monfumo e Portobuffolè. Dovranno scegliere tra 25 candidati sindaco, 756 candidati consiglieri divisi nelle 40 liste in campo. Centrodestra e centrosinistra si fronteggiano soprattutto nei quatto comuni maggiori: Conegliano, Montebelluna, Villorba e Oderzo. In quelli più piccoli dominano le civiche, anche se i simboli dei partiti non mancano. La partita è apertissima, in gioco ci sono non solo le amministrazioni dei vari territori ma anche gli equilibri politici nella Marca oltre che quelli all'interno dei partiti più complessi, Lega su tutti.

IL SALUTO

Ieri, vigilia di silenzio elettorale, è stata la giornata tradizionalmente dedicata alle feste di chiusura di campagna estenuante, fatta nei mesi estivi e quindi ancora più difficoltosa. E stata l'ultima occasione per lanciare appelli, messaggi, stoccate e ringraziamenti. A Conegliano, in centro, ha cominciato Francesca Di Gaspero, alfiere del centrosinistra: ha radunato consiglieri e simpatizzanti sopra la gradinata degli Alpini. Un paio d'ore di musica, aperitivi e ultimi appelli. Alle 20,30, in piazza Cima, la scena è stata invece tutta per Piero Garbellotto, candidato del centrodestra. Qui c'è stata una vera e propria festa - Un aperitivo elettorale - andata avanti fino alle 24 con tanto di dj-set curato da Tommy De Sica. Tanti ospiti, compresi i vertici della Lega al completo. Nel bel mezzo è arrivato anche il governatore Luca Zaia appluditissimo. Anche qui appelli al voto, alla scelta, l'invito al rinnovamento .L'ex sindaco Fabio Chies ha invece riunito tutte le sue truppe al campo sportivo di Campolongo. Anche qui stessa modalità: musica, piatti da gustare e appelli a non finire.



IN PROVINCIA

Ma le feste elettorali hanno costellato tutti i principali comuni che, domani, vivranno l'emozione del voto. A Villorba Francesco Soligo (Lega) ha arringato i suoi dal palco, sostenuto dall'europarlamentare Gianantonio Da Re, che non ha voluto mancare. Ma anche tutti gli altri candidati, da Alessandra Callegari, a Silvia Barbisan, Emanuela Parchi, Camilla Girasole e Massimo Venier hanno organizzato incontri con gli elettori, sfruttando ogni minuto disponibile prima del giorni in cui tutto, teoricamente, dovrebbe tacere. E stesse scene anche a Montebelluna dove Adalberto Bordin (centrodestra) e Loreno Miotto (centrosinistra) hanno chiuso la campagna elettorale con incontri distanti pochi metri l'uno dall'altro: Miotto ha dato appuntamento dalle 19,30 in poi sotto la Loggia , da Adenaco, per un intrattenimento musicale con protagonista la candidata consigliere Ilaria Torresan che ha accompagnato al pianoforte la cantante Olga Scalone. Mentre Bordin ha incontrato sostenitori e candidati per un brindisi liberatorio in piazza, tra il monumento e il municipio. Feste conclusive anche a Oderzo con la sindaca uscente Maria Scardellato e lo sfidante Marco De Blasis (centrosinistra e Movimento 5 Stelle) impegnati a darei gli ultimi consigli agli elettori con la speranza, comune a tutti i candidati a ogni latitudine, di convincere qualche indeciso. Poi cene e aperitivi si sono sprecati anche nei comuni più piccoli: a Volpago l'ex sindaco di Montebelluna Marzio Favaro e la consigliera regionale Silvia Rizzotto hanno voluto essere presenti per sostenere il sindaco uscente Paolo Guizzo. Anche qui brindisi e discorsi di incoraggiamento. Da mezzanotte in poi il silenzio: da domani parleranno solo i voti.