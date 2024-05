VICENZA - Intervento dei vigili del fuoco in Contrà Barche a Vicenza per la caduta di un albero di grosse dimensioni su tre auto rimaste danneggiate. Fortunatamente quando la pianta è caduta nessuna persona era nelle vicinanze. I danni quindi sono limitati alle macchine in sosta. L'albero, un bagolaro di circa 15 metri di altezza, spezzatosi alla base è finito sulle auto vuote. Nessuna persona in quel momento era in transito. Le operazioni hanno impegnato i pompieri per un paio di ore. Intervenuti sul posto, hanno provveduto a sramare la pianta e liberare le auto coinvolte. La zona è stata transennata. Allertata anche la polizia locale.