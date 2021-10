In provincia di Venezia 11 Comuni da rinnovare: al voto 132mila elettori

Undici Comuni da rinnovare, 132mila elettori chiamati ancora una volta alle urne. Un anno dopo le elezioni amministrative che avevano segnato il trionfo di Luca Zaia in Regione e Luigi Brugnaro a Venezia, la politica è chiamata a un nuovo test, dove per tutti ci sarà molto da perdere e poco da guadagnare. Un po’ per l’effetto Draghi e la sua coalizione allargata che ha fatto passare in secondo piano le prese di posizione dei maggiori partiti. Costretti a inchinarsi alle necessità della ripartenza dopo la crisi sanitaria. E un po' per la presenza, nel voto all'ombra dei campanili, di decine di liste civiche che per forza di cose finiscono per annacquare il colore delle maggiori coalizioni: dopo tutto si tratta di eleggere cittadini chiamati ad amministrare la cosa pubblica, ovvero strade, marciapiedi, aree verdi con risorse sempre carenti che dipendono da trasferimenti statali o regionali



MOMENTO DELICATO

Ma il voto di domani e lunedì arriva anche in un momento particolarmente delicato per la politica: il centrodestra, che governa sei degli 11 Comuni da rinnovare, si presenta questa volta quasi ovunque compatto, ma con varie questioni interne da dirimere. A cominciare dai rapporti di forza fra la Lega e Fratelli d'Italia, in costante crescita a livello nazionale, con Forza Italia in ripresa e l'incognita dei moderati di Coraggio Italia di Luigi Brugnaro. Dall'altra parte c'è un Pd in ripresa che guarda al Movimento 5 stelle, che sconta la fuoriuscita di numerosi militanti (e parlamentari) della prima ora che mal digeriscono il nuovo corso e il rapporto privilegiato con gli ex avversari del centrosinistra.

Capita così che a Chioggia, il maggiore dei Comuni al voto, il centrodestra compatto punti a sfondare al primo turno per non rischiare, al ballottaggio, di ritrovarsi Pd e 5 stelle coalizzati, e pronti a raccogliere anche i voti delle altre liste concorrenti. Per il centrosinistra peraltro ci sarà da monitorare il risultato di Dolo, che torna alle urne dopo la scomparsa prematura di Alberto Polo che un anno fa aveva sbaragliato gli avversari (che però si presentavano disuniti). Anche a Cavarzere, storica roccaforte della sinistra, il Pd ha molto da perdere, dovendo fare i conti con il centrodestra, questa volta compatto, e di una lista concorrente alla propria sinistra.

Da parte sua anche il Movimento 5 stelle ha i suoi grattacapi: governa a Chioggia, dove però anche la battaglia vittoriosa contro il deposito di Gpl non è bastata a compattare i militanti, e pure a Vigonovo, dove la presenza del sindaco uscente non è sufficiente a caratterizzare una lista che non presenta il simbolo di Grillo (e Conte) e che non si riconosce nelle posizioni ufficiali pentastellate. Altrove sono diversi i problemi da affrontare: particolarmente delicata la situazione lungo il litorale, dove le inchieste sulle infiltrazioni della criminalità organizzata hanno scosso Caorle e, di recente, San Michele al Tagliamento con l'inchiesta sulle pressioni sugli amministratori per il mercato di Bibione. Senza poi dimenticare altre situazioni specifiche come le divisioni interne alla Lega che hanno condizionato la campagna elettorale di Musile e di Quarto d'Altino, dove la riconferma dei sindaci uscenti è minacciata dal fuoco amico di liste concorrenti della stessa area politica.



L'AFFLUENZA

Ce n'è abbastanza per attendere dal voto di domani e lunedì una serie di risposte sul futuro che attende i Comuni che andranno a rinnovare le rispettive amministrazioni. Il primo responso, come sempre, sarà quello dell'affluenza alle urne, indicatore dello stato di salute della politica per i cittadini. Trattandosi di un voto locale, che gli elettori considerano più vicino ai propri interessi, c'è da auspicare una percentuale sufficientemente elevata. Sempre che l'onda lunga della pandemia, e delle misure di prevenzione del contagio, non finiscano per condizionare anche il dovere civico del voto.