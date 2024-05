SAN MICHELE (VENEZIA) - Bibione si prepara ad accogliere Vasco e il suo popolo. È davvero ormai quasi tutto pronto per il debutto del nuovo tour di Vasco Rossi, che sarà inaugurato l’1 e 2 giugno allo Stadio Comunale di Bibione. Al Cromie di Castellaneta, in Puglia, discoteca che ogni anno, alla vigilia della partenza della sua tournée, il rocker di Zocca sceglie come quartier generale, fervono i preparativi, con Vasco e la sua band che provano dal vivo tutti i brani della scaletta. Una delegazione di iscritti al Blasco Fan Club ha raggiunto la "combriccola del Blasco" a Castellaneta per assistere in anteprima a parte dello show.

«Le nostre sono come le prove della Formula Uno, durante le quali noi prendiamo dei dati importantissimi sulla velocità, sui tempi, sui vari equilibri delle canzoni, sullo stato della musica, sugli strumenti per valutare tutto, proprio come fanno in Formula Uno - racconta si instagram il Vasco nazionale - Anch’io prendo i miei dati sul respiro, sull’aria, su varie cose. Queste prove libere sono fondamentali per prendere delle informazioni su come gira tutta l’orchestra in pratica. E la scaletta viene giù… rotola giù.. benissimo!! Anzi, è un fiume in piena».



I PREPARATIVI

Continuano intanto a trapelare altri dettagli sulla scaletta. «Sto preparando una scaletta particolare - ribadisce Vasco - L'anno scorso erano canzoni più intime sui rapporti uomo-donna, quest'anno sarà una scaletta diversa, più sul sociale, una social set-list. Sono 24 canzoni con un inizio straordinario. I primi tre pezzi devono essere di potenza per l'idea dello spettacolo rock: il primo ti arriva, il secondo ti stupisce, il terzo ti stende». In attesa di conoscere i primi titoli il Komandante spiega che «la sequenza dei brani dal vivo, la scaletta o set-list che sia, è fondamentale. Le mie cambiano ogni anno, a seconda del racconto che vogliamo fare. Quello che rende speciali i miei concerti è l’onda che si crea al susseguirsi dei brani, ti travolge, ti frusta, ti lascia un attimo di respiro per poi ricominciare il giro. È un’emozione continua, come essere alle giostre sull’ottovolante. A volte lascio fuori grandi canzoni, è ovvio: non posso cantarle tutte. Assicuro, però, sempre che nell’arco delle due ore e passa di concerto saranno “rappresentate” tutte».



L’ORGANIZZAZIONE

Intanto allo Stadio Comunale di Bibione il mega-palco è già stato allestito mentre è stata già delimitata l'intera area che circonda la zona del concerto. L'area parcheggio è stata ampliata a Bevazzana, dove ci saranno i bus navetta per raggiungere lo stadio di via Timavo e da qui poi ritornare sulle corsie preferenziali così come già accaduto lo scorso anno per la data zero di Marco Mengoni. Un'opportunità in più per limitare il più possibile l'inevitabile congestione all'uscita di Bibione al termine dell'evento. A chi sceglierà di visitare Bibione nel weekend dell’1 e 2 giugno, Prefettura e Comune consigliano di mettersi in viaggio per tempo e con calma, valutando anche la possibilità di raggiungere la località qualche giorno prima. Per quanto riguarda la fase di deflusso post-concerto, l’invito è quello di percorrere le arterie stradali dedicate, evitando il rischio di imbottigliarsi in stradine secondarie, e di prolungare la permanenza a Bibione, approfittando dei tanti locali già aperti e favorendo così il traffico in uscita.



DEFLUSSO ORDINATO

Sul sito web del Comune di San Michele sono già pubblicate le indicazioni sulla circolazione e nei prossimi giorni saranno disponibili le istruzioni relative al servizio di parcheggio+bus navetta per e da lo Stadio Comunale.