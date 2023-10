SPRESIANO - Arrivano 8 milioni di euro per completare il velodromo di Spresiano. Il contributo in favore della Federazione ciclistica italiana è stato previsto nell’ambito del disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri. A questo si aggiungerà un altro gruzzoletto, tra i 4 e i 5 milioni di euro, messo direttamente dal Comune di Spresiano, che in cambio potrà usare il velodromo da poco meno di 3mila posti quando non in uso alla federazione, avrà a disposizione una palestra di 400 metri quadrati e tra 70 anni, assumendo la titolarità del terreno, diventerà proprietario dell’intero impianto. Il tutto senza dimenticare il sostegno della Regione. Trovate le risorse che mancavano, e scacciato l’incubo di rimanere con un’opera incompiuta, lasciata a metà, adesso si punta a far ripartire il cantiere a ridosso del lago delle Bandie, tra l’A27 e la Pedemontana, nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è inaugurare il nuovo velodromo nel giro di 2 anni.

IL FINANZIAMENTO

« Lo stanziamento approvato nel Consiglio dei ministri rappresenta un atto importante da parte del governo per un progetto per il quale ci siamo spesi molto, anche nell’ultimo periodo – sottolinea il governatore Luca Zaia – si tratta di un impianto che potrà avvicinare tanti giovani alle discipline ciclistiche del ciclismo su pista, anche sulle orme dei recenti successi degli atleti veneti e italiani. Ma potrà essere anche una sede importante per le squadre che già operano a livello nazionale e internazionale » . « Ringrazio l’esecutivo – aggiunge – e tutti coloro che, specie negli ultimi anni, non si sono arresi e hanno continuato a lavorare perché questo impianto sportivo non restasse un’opera incompiuta » . Tra questi c’è anche Remo Mosole, patron dell’omonimo gruppo di cavatori e uno dei massimi riferimenti per le due ruote nella Marca. « E’ il giorno più felice della mia vita. Ringrazio tutti quelli che si sono impegnati per raggiungere il risultato. Sto camminando a venti centimetri da terra – dice – il velodromo serve all’Italia, al Veneto, al trevigiano, ai giovani, alle attività sportive. Porterà nella Marca competizioni di livello internazionale. Il contesto del lago delle Bandie si conferma un polo eccezionale » .

LE REAZIONI