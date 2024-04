PREGANZIOL (TREVISO) - Incidente sul Terraglio nella notte tra il 20 e il 21 aprile. L'impatto intorno a mezzanotte e mezza tra una Jeep Cherokee guidata da un 61enne e una moto Bmw di una 31enne di Treviso. Ad avere la peggio è stato la motociclista che ha riportato diverse fratture, è in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai santiari del Suem 118, i carabinieri di Silea per i rilievi del caso.