Morto in moto sulla Strada Terraglio a Mogliano Veneto. Lunedì l'addio al 28enne Salim Bakkas, la cerimonia nel parcheggio della moschea. Gli amici preparano una raccolta fondi

MOGLIANO (TREVISO) - Il funerale di Salim Bakkas, il 28enne morto lungo il Terraglio alla vigilia di Pasqua, in un incidente stradale, sarà celebrato lunedì prossimo, alle 12,30, nella moschea di Mogliano, dove abitava con la famiglia. Al termine della funzione la salma del giovane sarà tumulata nel cimitero di San Lazzaro, come espressamente richiesto dalla mamma, che non voleva seppellire suo figlio in Marocco.

Voleva stargli vicino, poter andare a trovarlo e portargli i fiori. Così, i familiari si sono mossi e hanno trovato posto nella parte islamica del cimiteri cittadino.

LA CERIMONIA

La cerimonia funebre si svolgerà nel parcheggio esterno della moschea, in via Torni. Per questo i familiari pregano chi vorrà assistere di lasciare l’auto in un altro posteggio. «La cerimonia per salutare il nostro adorato Salim - dice, commosso, lo zio - è aperta a tutti. Ringraziamo anticipatamente chi vorrà esserci vicino». Mentre i suoi amici stanno pensando a una raccolta fondi per la famiglia. «Se aprire un conto corrente specifico si rivelerà troppo complicato - dice uno dei suoi amici - faremo una raccolta di offerte il giorno del funerale». E, ancora. «Siamo una comunità molto unita, ci siamo sempre aiutati. È il momento di farlo ancora, pensando alla famiglia di Salim. Il destino ci ha portato via un ragazzo d’oro, amante della vita e della sua moto, la Kawasaki, sulla quale ha trovato la morte. Alle volte gli dicevamo di lasciare la moto in garage, ma lui non ne voleva sapere. Non lo dimenticheremo mai».

LA TRAGEDIA

Salim Bakkas era in moto sabato poco dopo le 22, e stava percorrendo il Terraglio, all’altezza di Preganziol, quando si è schiantato contro una Renault Megane, condotta da un 55enne di Casale, M.D., che si stava immettendo con direzione Treviso, a poca distanza dal ristorante "Cammello" di Preganziol. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Alla base dell’incidente fatale ci sarebbe una omessa precedenza da parte dell'automobilista. E la Procura presso il Tribunale ha aperto un fascicolo a suo carico per omicidio stradale. La dinamica è comunque tutt’ora al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per eseguire i rilievi di legge.