Ubriaco al volante corre troppo e si schianta a Spresiano: feriti i due amici a bordo, 26enne denunciato. Un'altra auto vola nel fosso per evitare l'impatto

SPRESIANO (TREVISO) - Ubriaco alla guida, esce di strada e provoca in incidente: feriti i due amici a bordo e un'altra auto finita nel fosso per evitare l'impatto. Il conducente, invece, un 26enne di Spresiano è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

La dinamica

La carambola è avvenuta stamattina, 21 aprile, alle 11.15. La Fiat Multipla condotta dal 26enne stava percorrendo via Carducci. A bordo c'erano altri due amici, uno di 24, l'altro di 22 anni, tutti del posto. All'improvviso, probabilmente a causa della forte velocità, il conducente ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada. In quel momento stava sopraggiungendo dalla corsia opposta una Ford Fiesta. Il 48enne al volante ha scartato di lato per evitare la collisione ed è finito nel fosso. Sia lui che la moglie sono rimasti illesi.



I giovani feriti sono stati portati al prontosoccorso con traumi e contusioni di media gravità.

Mentre il 26enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente. Al loro arrivo, i militari dell'Arma lo hanno trovato a cento metri dal luogo dell'incidente, seduto sul ciglio della strada.