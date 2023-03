SPRESIANO - « Io vado avanti con il velodromo . Nessuno mi ferma » . E’ lapidario Marco Della Pietra, il sindaco di Spresiano, che assieme al segretario generale della Federazione Ciclistica Italiana, Marcello Tolu non molla la presa. E questo anche dopo la sfumata possibilità di inserire nel progetto Olimpiadi Milano - Cortina una pista lunga di pattinaggio nel velodromo . « Beh ovvio, la pista lunga non ci stava, abbiamo un’autostrada nei pressi dell’infrastruttura che ci limita. E questo nonostante il governatore Zaia avesse un progetto di fattibilità che però è stato giudicato non congruo per far entrare le due strutture in una. Ma i l progetto velodromo - ghiaccio prosegue. Nulla ci impedisce di ragionare sullo short track, ovvero pista corta, il pattinaggio di figura e altre possibilità che possono benissimo convivere » . Categorico come sempre il primo cittadino di Spresiano, che non ci pensa nemmeno a veder e un’opera incompiuta sul suo territori o . « Non si fanno le Olimpiadi di velocità nel velodromo di Spresiano? Amen. E non è che questo implichi una ritirata: il progetto è stato nuovamente rivisto da Sport e Salute che a giorni dovrà effettuare una ulteriore revisione per capire dove poter fare altra economia e tagliare eventuali altri costi. C ’è un accordo con Sport e Salute per rimodulare il progetto tenendo conto delle nuove esigenze e tecnologie da un punto di vista green, della sostenibilità e ben venga. Purtroppo i costi, a causa di una serie important i di fattori sono lievitati ma di sicuro troveremo la quadra » .

I COSTI

Si parla di costi e intanto il tempo passa: « Dipendesse dalle mie possibilità lo avrei già fatto da un bel pezzo. Il costo totale è di 35 milioni, 20 arrivano dalla F eder ciclo , 5 dal C omune di Spresiano a fronte della cessione dell’area: ne mancano altri 10 che con costi vari potrebbero salire a 12. A ndremo in cerca di quelli mancanti. Busseremo a tutte le porte possibili. Nel nostro Veneto produttivo non possiamo lasciare un’opera così importante ancora incompiuta, abbandonata li, quando il mondo e lo sport continuano ad andare avanti. Io sono riuscito a tener viva l’attenzione su questo grande progetto a tutt’oggi e queste grazie anche all’interessamento, ribadisco, del segretario generale della Feder c icl o , Marcello Tolu, persona capace e competente. So che a breve dovrebbe avere un ulteriore incontro con Sport e Salute, con la Presidenza del Consiglio e i Ministeri competenti per capire come procede nuovamente. Anche la Presidenza del Consiglio deve ragionare sulla ricapitalizzazione delle spese e concertare con rendere polifunzionale la struttura » .

LA SINERGIA