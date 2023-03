SPRESIANO (TREVISO) - Un velodromo "polifunzionale". Un'idea inizialmente bocciata ma che ora prende forma con la Regione che spiana la strada al sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, ipotizzando una pista da pattinaggio sul ghiaccio all'interno del tondino di legno che dovrebbe essere invece dedicato al ciclismo, in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina del 2026. «La regione mi ha anticipato o io ho anticipato la Regione - scherza il primo cittadino di Spresiano, Marco Della Pietra che ha scritto al Ministero - con l'ipotesi di inserire una pista per il pattinaggio sul ghiaccio in occasione delle Olimpiadi. E dico, perché no? Per il velodromo di Spresiano ci sono sul tavolo 20 milioni di euro più cinque milioni di Spresiano. E' un'opera incompiuta anche se con la Federazione Ciclistica Italiana stiamo lavorando alacremente per far ripartire i lavori».

La missiva

«Proprio lunedì avevo scritto una lettera che avrei inviato martedì al Ministro dello Sport Abodi e al Presidente della Fondazione Milano - Cortina per far presente che qui a Spresiano abbiamo intanto le fondamenta di un'opera pronta per essere terminata e che potrebbe ospitare anche la stessa pista per il pattinaggio oltre a quella del ciclismo. Non sono un tecnico ma credo che le due opere possano convivere, al punto che già mi era stato chiesto di inserire anche una pista da pattinaggio. Non sono un tecnico ma credo si possa fare». E poi lunedì nella riunione a Venezia tra il Presidente Luca Zaia e quello della Lombardia Attilio Fontana, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e quello dello Sport, Andrea Abodi, con il presidente del Trentino Fugatti, la sua idea è stata anticipata. «La lettera la invio lo stesso e il concetto rimane tale: il pattinaggio di velocità sul ghiaccio per le Olimpiadi di Milano - Cortina 2026 nel costruendo velodromo di Spresiano ci può stare. E quindi candido la struttura spresianese visto il no di Baselga di Pinè e le due difficili opzioni di Torino e Rho».

I vantaggi della pista a Spresiano

I "pro" di Spresiano? «Per Spresiano c'era un contributo di circa 30 milioni di euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, somma ridotta a 20 milioni di euro a causa delle note vicende collegate al fallimento della ditta appaltatrice dei lavori (i rimanenti soldi sono già stati impegnati e ad oggi è stata realizzata comunque parte dell'opera, circa un terzo) ma la disponibilità del cantiere è tornata alla FCI. La Federazione Ciclistica Italiana e il Comune di Spresiano, a fronte di un nuovo accordo di programma, ha dato mandato a Sport e Salute di realizzare un nuovo progetto, ridimensionato rispetto al precedente, che tenesse conto dei nuovi prezzari ma altresì delle nuove tecnologie impiantistiche così da rendere l'opera meno onerosa e più gestibile. Lo studio di fattibilità e il quadro economico sono già disponibili (circa 35 milioni di euro per la sua realizzazione) e adesso stiamo organizzandoci per reperire i fondi mancanti. Si potrebbe nuovamente rimodulare il progetto inserendo al proprio interno anche l'ovale per il pattinaggio su ghiaccio partendo già da una base di circa 25 milioni di euro (i 20 del Governo più i 5 del Comune di Spresiano)». Ma il sindaco non si ferma solo a questo: «Spresiano si trova in zona centrale, ad un passo dalle Dolomiti patrimonio dell'Unesco, e a un'ora e mezza di strada da Cortina. Territorialmente ci sarebbe quella continuità che permetterebbe di mantenere la disciplina olimpica del pattinaggio di velocità su ghiaccio in Veneto. Inoltre Spresiano è attraversata dalla Pontebbana e da due provinciali, ha una stazione ferroviaria, il casello di SPV Pedemontana Veneta e due uscite autostradali in comuni limitrofi (a non più di 5/10 minuti dall'impianto). Ora attendo le risposte».