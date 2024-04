I campioni di subbuteo a Spresiano: inizia la sfida tra le migliori 10 squadre del Nord Italia

SPRESIANO (TREVISO) - A Spresiano sbarca il primo torneo di calcio da tavolo: sabato 20 e domenica 21 aprile si sfideranno ben dieci squadre provenienti da tutto il nord Italia.

Nel padiglione polifunzionale della Pro Loco di Spresiano si contenderanno l’accesso a due posti per la serie C le squadre: Rebels Genova, Subbuteoland Sporting Club Reggio Emilia, Bulldogs Vicenza, SC Ligures, Subbuteo Club Pavia, SC Ravenna, Triestina, DLF Gorizia, Pinco Devils e Serenissima Mestre (queste ultime due, sono le favorite). L’assessore allo sport Giuseppe Mestriner porge l’invito a tutta la comunità: «Come amministrazione comunale siamo lieti di ospitare questo evento nel nostro territorio e di offrire la possibilità ai giovani di avvicinarsi e provare questa storica disciplina. Vi aspettiamo numerosi!».

I FAVORITI

In questo weekend sportivo si potrà ammirare l’evoluzione agonistica del subbuteo, storico gioco del calcio da tavolo che ha allietato generazioni intere di bambini e ragazzi tra gli anni Settanta e Ottanta, e che negli ultimi anni è tornato prepotentemente alla ribalta. I Pinco Devils Table Soccer, la squadra di casa e organizzatrice dell’evento, è un club fondato nel 2020 con sede a Godega di Sant’Urbano, presso la sala giochi Pinco Pallino. Nonostante la giovane età, la squadra annovera tra i suoi giocatori ben due campioni europei: David Del Ben (campione under 12) e Federico Da Re (campione under 16). Forti del tifo casalingo, i Pinco Devils Table Soccer Club cercheranno di ottenere l’ambito posto per la serie C. Come principali avversari e secondo team favorito, la squadra lagunare Serenissima Mestre, già militante in serie A e B. La squadra trevigiana dei Pinco Devils è stata designata dalla FISCT - Federazione Italiana Sport Calcio Tavolo per organizzare non solo questo torneo, ma anche la seconda tappa 2024 del Guerin Subbuteo di calcio da tavolo, che si terrà a Tarzo il 6 e il 7 luglio 2024. La manifestazione estiva vedrà come protagonisti i più forti giocatori a livello mondiale di calcio da tavolo.