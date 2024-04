TREVISO - Minorenni aggrediti e risse sulla pista da ballo: la questura chiude per cinque giorni la discoteca Odissea di Spresiano. Il provvedimento deciso dal questore di Treviso Manuela De Berdardin è stato emanato, spiega in una nota la polizia, "a fronte del protrarsi si alcuni gravi episodi delittuosi verificatisi negli ultimi mesi". Si tratta, nello specifico, di due aggressioni a danno di minori finalizzate alla sottrazione di beni e avvenute entrambe a dicembre e di una rissa che a febbraio ha visto coinvolti diversi giovani clienti della discoteca. «Seguirà la messa in campo di ulteriori dispositivi - sottolinea la polizia - e iniziative nei confronti di locali ed esercizi pubblici del trevigiano tese a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica anche nel delicato settore del pubblico spettacolo».