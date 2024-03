All'Algarotti la quarta tappa della Reyer School cup

VENEZIA - L'Algarotti di Venezia si aggiudica la quarta e ultima tappa della «RB Care Madness», completato il quadro della Final Four della «Volksbank Reyer School Cup» 2024 che si giocherà sabato 13 aprile al Taliercio. Saranno i mestrini del Morin, del Pacinotti, del Parini e i veneziani dell'Algarotti a contendersi il trofeo della nona edizione della manifestazione targata Umana Reyer e con Il Gazzettino in veste di media partner. Al termine di 104 partite fra regular e post season, la maratona cestistica riservata alle scuole secondarie superiori delle province di Venezia, Treviso, Padova, Belluno e Pordenone ha emesso un verdetto fin qui unico nelle edizioni del torneo partito nel 2014: la Reyer School Cup se la contenderanno, in un epilogo all'insegna dei derby, quattro scuole veneziano-mestrine, tre della terraferma e una lagunare.

Il torneo

Quest'ultima ha potuto gioire ieri mattina espugnando il PalaAncilotto di via Olimpia, rispettando di fatto i pronostici della vigilia.

L'Algarotti ha trionfato superando in finale l'Alberti di San Donà di Piave, big match fra le due teste di serie del raggruppamento mestrino che avevano ottenuto due degli otto migliori posti nel ranking delle 14 vincitrici di tappa in regular season. Nei turni preliminari a spuntarla erano stati l'8 Marzo Lorenz di Mirano con un agevole 48-33 sul Calvi di Belluno, mentre il Vendramin-Corner di Venezia aveva avuto la meglio ancor più facilmente per 61-39 sul Da Vinci di Portogruaro. In semifinale l'ingresso delle big che hanno confermato le qualità già fatte vedere nelle rispettive tappe di stagione regolare. L'Algarotti non ha avuto problemi a piegare 52-32 la resistenza del Vendramin-Corner in un derby tutto veneziano in territorio mestrino, l'Alberti invece ha liquidato 46-38 l'8 Marzo Lorenz. I riflettori del PalaAncilotto, gremito in ogni ordine di posto, sono stati quindi puntati sulla finalissima e a spuntarla, dopo un primo tempo equilibrato (23-20), è stato l'Algarotti che ha allungato nella ripresa fino al 45-29 finale. Algarotti: Lanza 2, Marin 4, Bettera 5, Vanin, Trestini 10, Trevisan, Vianello, Modenese 15, Ogbeide 9, Sabato, Mondin, Terzariol. Alberti: Scalco 6, Giust, Ferrazzo 6, Conte, Sari, Carretta, Mariuzzo, Cavallin 5, Moro 4, Trevisan, Vianello 2, Dontu 6. Parte bene l'Aberti (4-0) che sfrutta la mobilità dei propri lunghi nell'aprirsi lungo il perimetro per tenere la testa avanti 7-4 con Dontu. Sale quindi in cattedra il veneziano Modenese a ricucire lo strappo e a metà primo tempo il tabellone recita 10-10.

Nel finale di tempo l'Algarotti beneficia dell'atletismo del suo centro Ogbeide, freccia per i veneziani che all'intervallo conducono 23-20. Polveri bagnate in avvio ripresa con le difese a contenere gli attacchi, è il solito Ogbeide a segnare di potenza il 31-24 che l'Alberti prova a fermare col time-out, ma all'uscita la tripla di Modenese vale la prima doppia cifra di vantaggio 34-24. L'Algarotti mette le mani sulla sfida e tocca anche il massimo vantaggio di +17 (41-24) fino al finale 45-29 che vale il pass per la Final Four. I ragazzi si fermeranno ora per circa tre settimane, il tempo per ricaricare le pile e allenarsi in palestra studiando gli avversari. La Reyer School Cup entra ora nella fase più emozionante, quella che sabato 13 aprile riempirà il Taliercio con tutti i protagonisti non soltanto delle quattro finaliste, ma anche delle altre 52 scuole che hanno animato l'edizione 2024 dei record. Intanto sono già stati ufficializzati gli accoppiamenti della Final Four: Morin-Parini e Algarotti-Pacinotti, questi ultimi chiamati a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa.