La Reyer Madness al Gritti, la palestra dell'istituto mestrino teatro della sfida tra scuole

MESTRE - Seconda tappa playoff, si allunga la lista delle regine della Final Four della «Volksbank Reyer School Cup» 2024. Questa mattina, a partire dalle ore 9.00, la palestra dell'istituto Gritti di Mestre sarà il palcoscenico della «RB Care Reyer Madness», secondo appuntamento di post season che la scorsa settimana ha già incoronato il liceo Morin di via Asseggiano.

Dal raggruppamento odierno uscirà infatti il secondo nome della scuola che andrà a giocarsi il trofeo della nona edizione della manifestazione ideata e organizzata dall'Umana Reyer, con il contributo in veste di media partner de Il Gazzettino.

A contendersi l'agognato pass saranno sei formazioni, quattro che passeranno da tue turni preliminari e due che grazie al miglior piazzamento nel ranking delle 14 vincitrici di tappe della regular season entreranno in scena direttamente nelle semifinali. Fino alla finalissima delle 12:20 circa che sancirà la seconda qualificata alla Final Four.

SFIDE

A sfidarsi nei due preliminari saranno Pacinotti di Mestre-Istituto Superiore di Feltre e Gritti di Mestre-Volterra di San Donà di Piave. Il Pacinotti, chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, arriva dalla vittoria nella tappa di Mogliano del 23 gennaio davanti ai sandonatesi del Volterra che saranno protagonisti della seconda semifinale. L'Istituto Superiore di Feltre, che è al debutto assoluto nella manifestazione, si è ben comportato nella tappa di Falcade del 23 febbraio chiudendo secondo alle spalle del Calvi di Belluno. Infine i padroni di casa del Gritti che, vinta la tappa di Mirano del 19 gennaio in volata (due vinte e una persa) grazie allo scontro diretto, proveranno a sfruttare il fattore-pubblico per migliorare ulteriormente il percorso rispetto a un anno fa, quando non passarono nemmeno il gruppo di qualificazione.

SEMIFINALI

Obiettivo tutt'altro che agevole visto che nelle semifinali entreranno in scena le due teste di serie: il Galilei di Dolo ha dominato la tappa di casa dello scorso 25 gennaio mentre il Calvi di Padova ha fatto altrettanto in quella del 5 marzo a Selvazzano Dentro ed è stata l'ultima scuola qualificata da capo-tappa al termine della regular season. Pronostico quantomai incerto con il Pacinotti che, nonostante l'avvio già dal turno preliminare, parte leggermente favorito in campo detentore del trofeo. Di sicuro si preannuncia una tappa di grandi realizzatori visto che sul parquet scenderanno tre dei migliori quattro marcatori della fase a gironi: Pietro Iannuzzi del Parini con 20.3 di media; Tommaso Presutto del Volterra con 18; Matteo Todisco del Gritti con 16.3. Tutti all'inseguimento del top scorer Filippi Favaretto dello Stefanini (21.3 di media).