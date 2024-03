Reyer School Cup, l'istituto Nievo in festa

MESTRE - L'Ippolito Nievo di Padova domina la tappa di casa e stacca il pass diretto per i playoff Reyer Madness. Tappa pirotecnica quella andata in scena ieri mattina a Borgoricco, dove al PalaStraelle la «Volksbank Reyer School Cup» 2024 ha toccato quota 13 negli appuntamenti di regular season, all'appello ne manca soltanto uno e poi il quadro playoff con le quattordici vincitrici dei raggruppamenti e le dieci migliori seconde sarà completato. Intanto nel padovano, nella tappa «Cosmo Gruppo» che è stata anche l'ultima della Conference Granata, a spuntarla a mani basse sono stati gli studenti-cestisti del Nievo di Padova che hanno creato il vuoto alle proprie spalle: al punteggio pieno dei patavini nelle tre partite disputate, va infatti abbinato l'arrivo a pari punti (2) delle altre tre contendenti Belzoni di Padova, Newton-Pertini di Camposampiero e dei debuttanti del Rolando da Piazzola di Piazzola sul Brenta.

Un cammino d'autorità che rende ancor più meritata la vittoria del Nievo che allunga la lista delle qualificate dirette alla seconda fase che già contava Parini, Gritti, Pacinotti e Morin di Mestre, Giorgione di Castelfranco Veneto, Galilei di Dolo, Alberti di San Donà di Piave, Brocchi di Bassano del Grappa, Duca degli Abruzzi di Padova, Algarotti di Venezia, Calvi di Belluno e Galilei di San Donà.

Il sogno di centrare la Final Four in programma sabato 13 aprile al Taliercio (la manifestazione, giunta alla nona edizione, è ideata e organizzata dall'Umana Reyer e vede Il Gazzettino in veste di media partner) continua, prossimo appuntamento martedì 5 marzo sempre nel padovano, ma al PalaCeron di Selvazzano Dentro.

RISULTATI

I risultati di Borgoricco: Belzoni-Newton Pertini 29-22; Rolando da Piazzola-Ippolito Nievo 16-41; Rolando da Piazzola-Belzoni 20-17; Ippolito Nievo-Newton Pertini 40-24; Newton Pertini-Rolando da Piazzola 53-13; Belzoni-Ippolito Nievo 27-39. In una tappa mai in discussione, l'Ippolito Nievo non fatica troppo ad emergere e volare direttamente alla Reyer Madness, la sfida più equilibrata è stata proprio il derby di Padova contro il Belzoni che ha chiuso l'intensa giornata di basket a Borgoricco. Belzoni: Mario 3, Boaretto, Carraro 2, Bortoli, Ruffin 2, Ravenni, Munaro, Pulejo 11, Curatola, King, Parpajola 9, Lorenzetto. Ippolito Nievo: Bucchini 8, Marchet 13, Baroni, Vernizzi 7, Cecere, Filippi, Boni 2, Berion 2, Varotto 7, Rho, Pellegrini. Il Belzoni parte bene (5-4 al 4'), poi si scalda Bucchini che infila due triple consecutive per il 10-5.

Il Belzoni resta in scia recuperando fino a un possesso di scarto 15-13 al 7' e il primo tempo si chiude in sostanziale equilibrio con il Nievo comunque avanti 19-13 anche se deve fare a meno del lungo Sebastiano Pellegrini, uscito per una distorsione alla caviglia.

Nella seconda frazione di gioco tuttavia il Nievo scappa via con una serie di contropiedi orchestrarti da Varotto e Marchet, 28-15 al 13' e partita definitivamente in ghiacciaia dopo la metà della seconda frazione (34-18) fino al 39-27 finale. Oltre al titolo di squadra, l'Ippolito Nievo fa il pieno anche a livello individuale e in particolare a brillare è Pietro Bucchini, mattatore di tappa sia per quanto riguarda il «Three Point Contest», dove si impone come miglior tiratore dall'arco grazie a uno spareggio, sia per il titolo di miglior realizzatore con 10.3 punti di media. Nel dominio dell'Ippolito Nievo si inserisce il Newton-Pertini di Camposampiero che si aggiudica il premio come miglior tifoseria. Ultimo appuntamento di regular season martedì prossimo con le quattro scuole padovane Fermi, Scalcerle, Gymnasium Patavinum e Calvi.