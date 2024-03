Reyer School Cup, debutto col botto per il Calvi di Padova

Debutto col botto per l'istituto Calvi di Padova che si aggiudica la 14esima tappa della «Volksbank Reyer School Cup» 2024 e fa calare il sipario sulla regular season della manifestazione cestistica rivolta alle scuole superiori.

Con i padovani, all'esordio assoluto nella manifestazione targata Umana Reyer e con Il Gazzettino media partner, si completa il quadro delle teste di serie verso i playoff Reyer Madness.

Il torneo

A Selvazzano Dentro è andata in scena ieri mattina la «Agostini Group», ultimo raggruppamento della maratona che, dopo 84 partite disputate fra le province di Padova, Venezia, Treviso e Belluno, ha incoronato le 14 formazioni che accedono alla seconda fase. Al PalaCeron di Selvazzanno l'hanno spuntata gli studenti-cestisti del Calvi che hanno chiuso a punteggio pieno, alle loro spalle il Fermi (4 punti) che coltiva ancora speranze di proseguire, mentre lo Scancerle altro istituto all'esordio nella competizione e il Gymnasium Patavinum salutano il torneo.

Definito pertanto il quadro delle 14 qualificate alla Reyer Madness: Parini, Gritti, Pacinotti e Morin di Mestre, Giorgione di Castelfranco Veneto, Galilei di Dolo, Alberti e Galilei di San Donà di Piave, Brocchi di Bassano del Grappa, Duca degli Abruzzi, Ippolito Nievo e Calvi di Padova, Algarotti di Venezia, Calvi di Belluno. A queste si aggiungeranno poi le dieci migliori seconde che completeranno l'organico delle 24 squadre che comporranno i quattro gironi della Reyer Madness dai quali usciranno le quattro regine che si contenderanno il trofeo della nona edizione della Reyer School Cup alla Final Four del 13 aprile al Taliercio.

I risultati di Selvazzano: Fermi-Gymnasium Patavinum 28-22; Calvi-Scalcerle 34-19; Fermi-Scalcerle 37-32 (overtime); Calvi-Gymnasium Patavinum 34-26; Gymnasium Patavinum-Scalcerle 27-31; Calvi-Fermi 34-20. A decidere la vincitrice di tappa è il derby di fine giornata fra Calvi e Fermi, con i trionfatori trascinati dalla verve realizzativa di Alessandro Cavana, che alla fine fa incetta di riconoscimenti individuali. Calvi: Sorgato, Giolo, Ferrarin, Gomiero, Novello, Cavana, Verza, Girotto, Agostini, Mercurio, Occhiogrosso, GianMarco. Fermi: Rigato, Boscaro, Bilous, Rettore, Cavestro, Gramignan, Toniato, Venturato, Negriso, Basilio, Tonzig, Formenton.

Avvio equilibrato col botta e risposta Mercurio-Venturato ma a far pendere il derby verso il Calvi è Cavana che griffa il 9-4 di metà tempo. Inerzia tutta per il Calvi che piazza l'allungo 14-5 che diventa doppia cifra di margine sulla tripla del solito Cavana e alla prima sirena il Calvi conduce 18-9. La musica non cambia nel secondo tempo: Cavana, tesserato per la Virtus Padova, firma cinque punti consecutivi (23-9), il resto lo fanno i canestri di Mercurio e Ferrarin per il 29-10 al 15'.

Finale in totale controllo, il Calvi si impone 34-20. Anche i premi individuali incoronano il Calvi, nello specifico il suo mattatore Alessandro Cavana che si aggiudica il «Three Point Contest» con 8 triple realizzate nonché il titolo di miglior realizzatore con 14 punti di media.