Morin alla Final Four della Reyer School Cup

MESTRE - Il liceo Morin di Mestre è la prima qualificata alla Final Four della «Volksbank Reyer School Cup» 2024.

I mestrini confermano il feeling con la competizione cestistica organizzata dall'Umana Reyer, dopo aver alzato il trofeo nell'edizione 2019 ed essersi fermati dodici mesi fa in semifinale, il prossimo 13 aprile al Taliercio proveranno a iscrivere nuovamente il proprio nome nell'albo d'oro del torneo. Spettacolo assoluto quello andato in scena ieri mattina al PalaAncilotto di Mestre, palcoscenico del primo raggruppamento «RB Care» Reyer Madness riservato alla seconda fase della competizione che, dopo 14 tappe di regular season, è arrivata alle sfide senza un domani. A contendersi nel palasport di piazzale Olimpia il pass che dà diritto ad entrare fra le quattro regine della Reyer School Cup sono state Leopardi-Majorana di Pordenone, secondo nella tappa di Roncade; Galilei di Conegliano, secondo a Castelfranco; Zuccante di Mestre, secondo nella tappa inaugurale di Mestre proprio al PalaAncilotto; Brocchi di Bassano del Grappa, vincitore a Castelfranco; Galilei di San Donà di Piave, vincitore a Roncade; Morin di Mestre, vincitore della seconda tappa di Mestre.

SFIDE

A spuntarla è stato il Morin che in finale ha avuto la meglio nel derby mestrino sullo Zuccante. Il format della Reyer Madness prevede che ad ognuno dei quattro raggruppamenti partecipino sei formazioni con le teste di serie che entrano in scena direttamente dalle semifinali, mentre le migliori seconde e le vincitrici di tappa con coefficiente più basso passano attraverso un turno eliminatorio.

I due preliminari hanno visto imporsi il Leopardi-Majorana di Pordenone che ha piegato 41-32 il Galilei di Conegliano e lo Zuccante di Mestre che ha avuto la meglio 36-32 sul Brocchi di Bassano. Nelle semifinali la sorpresa Leopardi-Majorana non ha avuto scampo contro il Morin, vittorioso con un netto 45-28 mentre molto più combattuto è stato l'altro incrocio che ha visto lo Zuccante imporsi in volata 37-35 sul Galilei dopo un'importante rimonta dei sandonatesi.

Tempo di finale e riflettori puntati sul derby mestrino Morin-Zuccante, sfida accesissima non solo sul parquet ma anche sugli spalti di un PalaAncilotto gremito in ogni ordine di posto. A spuntarla il Morin di coach Francesco Galazzo. Morin: De Marchi, Huang, Mialich, Vianello 13, Berto 1, Capuzzo 2, Favaro 9, Lazzaroni 8, Boscolo, Cicogna, Benin 8, Pegoraro 2. Zuccante: Inchiostro 1, Uccelli 6, Riggio 2, Militello 4, Rorato 4, Miotti, Vio 4, Mantovan, Rizzi 11, Camporese 2, Scaramuzza. Buona partenza dello Zuccante che dopo 3' conduce 8-5 ma la replica del Morin non si fa attendere e porta alla freccia 9-8 sui liberi Daniele Favaro. Al 5' perfetta parità 11-11 e un continuo sorpasso e controsorpasso. Il Morin soffre e si affida alla zona in un finale di tempo che conferma l'equilibrio, come testimonia il 21-21 dei primi 10'. In avvio di secondo tempo è ancora la mano rovente di Rizzi a incidere sul match, 26-22 Zuccante, con il Morin che però passa nuovamente al comando 27-26 grazie a Favaro. Poi un parziale di 7-1 del Morin spezza l'equilibrio (34-27) a 4' dalla fine: lo Zuccante va in forcing e riesce a ricucire sul -2 (34-32) ma cinque punti consecutivi di Giacomo Benin regalano l'allungo decisivo (32-39). A chiudere il match ci pensa Tommaso Vianello (top scorer con 13 punti) che griffa il 43-34 finale. Prossimo appuntamento con la seconda Madness della Reyer School Cup, che Il Gazzettino segue come media partner, venerdì 15 marzo alla palestra dell'istituto Gritti di Mestre.