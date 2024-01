Reyer School Cup, il Galilei di Dolo sbaraglia il campo

DOLO - Dominio del Galilei nella tappa di casa, l'istituto dolese si aggiudica la quinta tappa della «Volksbank Reyer School Cup» 2024 e accede direttamente alla fase playoff. Si è deciso negli ultimi 20' sul parquet il raggruppamento «In's Mercato» andato in scena ieri mattina nella palestra Musatti di Dolo, terzo appuntamento della Conference Oro che ha fatto così salire a cinque le scuole qualificate alla Reyer Madness dopo Parini, Gritti, Pacinotti di Mestre e Giorgione di Castelfranco Veneto.

Entra così sempre più nel vivo la manifestazione cestistica, ideata e organizzata dall'Umana Reyer per le scuole secondarie superiori del territorio veneto e friulano, che vede cimentarsi in campo ben 56 istituti a caccia della qualificazione alla Final Four che si disputerà sabato 13 aprile al Taliercio.

Finora sono 20 le squadre esibitesi: 5 hanno la certezza di proseguire ai playoff, altre 5 (le seconde qualificate) sperano di rientrare fra le 10 migliori seconde che accederanno comunque alla Reyer Madness tramite classifica avulsa.

SFIDE

A Dolo l'ha spuntata il Galilei con un percorso netto di tre vittorie, alle sue spalle i concittadini del Lazzari (4), quindi il Cestari-Righi di Chioggia, che era al debutto assoluto nella manifestazione, e a chiudere la classifica di tappa la terza compagine dolese del Musatti a secco di vittorie. I risultati delle sfide: Musatti-Galilei 20-29; Lazzari-Cestari Righi 23-21; Cestari Righi-Galilei 15-29; Lazzari-Musatti 26-23; Musatti-Cestari Righi 23-42; Lazzari-Galilei 17-34. A vincere il raggruppamento «In's Mercato» è quindi il Galilei che, davanti al proprio pubblico, fa suo il pass per la Reyer Madness imponendosi nella sesta e ultima sfida sul Lazzari, un derby mai in discussione che il Galilei si aggiudica 34-17 dopo aver messo la testa avanti già nei primi 10' (18-12). Lazzari: Perrone 2, Lando, Gianella, Carraro 8, Luise, Furian, Nalesso 2, Sforza 2, Franco, Sisto 3, Ulema, Marin. Galilei: Marchiori, Fogarin 2, Pasqualetto, Ruggiero 2, Scatto, Milan 2, Morandina, Panagin 9, Boscolo 10, Pagin 2, Bottazzin 7, Baschiera 2. Clima e pubblico delle grandi occasioni, equilibrio nelle battute iniziali (8-8) ma al 6' il Galilei firma l'allungo 18-8 sulle giocate di Pagin e Bottazzin. Il Lazzari non demorde e si rifà sotto fino al 18-12 dell'intervallo lungo.

Nella ripresa il Galilei mette energia in difesa e in attacco trova buone soluzioni con Bottazzin a doppiare i cugini 24-12 che al 16' diventa 29-15 e vittoria di tappa in ghiacciaia. Il finale non riserva colpi di scena e il Galilei trionfa 34-17 centrando la Reyer Madness dopo che l'anno scorso non aveva passato nemmeno il girone di qualificazione. Il vincitore del «Three Point Contest» è Matteo Penzo del Cestari-Righi di Chioggia che accede alla finale del 13 aprile con i già qualificati Mattia Camporese (Zuccante), Gabriele Rossi (Giorgione), Matteo Todisco (Gritti) e Tommaso Presutto (Volterra). Il premio di miglior realizzatore va a Francesco Boscolo del Galilei con 11.3 punti di media, quello per la miglior tifoseria al Galilei. Prossimo appuntamento mercoledì 31 gennaio a Jesolo con Cornaro di Jesolo, Leonardo Da Vinci di Portogruaro, Alberti e Scarpa-Mattei di San Donà di Piave. NOTE Per errore, nella pagina di presentazione tappa pubblicata ieri, è stata inserita la foto del Galilei di Conegliano e non del Galilei di Dolo.