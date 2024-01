Reyer School Cup, i cestisti del Gritti volano alla fase 2

MESTRE - Istituto Gritti "corsaro", i mestrini volano direttamente alla Reyer Madness aggiudicandosi la terza tappa della «Volksbank Reyer School Cup» tutta miranese.

Colpo di scena ieri mattina al PalaAzzolini di Mirano nel raggruppamento «In's Mercato», primo della Conference Oro, che ha messo in palio il terzo pass per la fase playoff dopo quelli già staccati da Parini di Mestre e Giorgione di Castelfranco.

E ad aggiudicarselo è stata l'unica formazione ospite in una tappa tutta "made in Mirano" che ha visto scendere sul parquet i portacolori di casa del Majorana-Corner, 8 Marzo-Lorenz e Levi-Ponti.

Il Gritti approda così alla seconda fase dove si sfideranno le 14 vincitrici della fase a girone oltre alle 10 migliori seconde provenienti 5 dalla Conference Oro e 5 dalla Conference Granata.

Equilibrio, emozioni e calcoli matematici hanno contraddistinto la tappa «In's Mercato» di Mirano, che è stata infatti decisa dalla classifica avulsa: col Levi-Ponti fuori dai giochi con zero vittorie, Gritti, 8 Marzo-Lorenz e Majorana-Corner hanno chiuso tutte e tre con record 2-1 e, in base ai conteggi sugli scontri diretti e la differenza canestri, a spuntarla sono stati i mestrini davanti all'8 Marzo che può quindi restare ancora in corsa della nona edizione del torneo cestistico, ideato e organizzato dall'Umana Reyer con Il Gazzettino media partner, verso il sogno della agognata Final Four in programma sabato 13 aprile.

COME È ANDATA

I risultati delle sfide alla palestra Azzolini: Levi Ponti-Majorana 22-25; Gritti-8 Marzo 23-31; Gritti-Majorana 38-21; Levi Ponti-Gritti 32-45; Majorana-8 Marzo 25-21. A vincere il raggruppamento è il Gritti che rimedia l'unica sconfitta contro l'8 Marzo-Lorenz (31-23, 10-9 all'intervallo), secondo classificato. Gritti: De Rossi, Ranieri, Fuga 2, Zara 1, De Silvestri, Della Mora, Todisco 11, Pavan 4, Daga, Greco, Tommasino, Baldi 5. 8 Marzo: Pempo, Breda 14, Canova 2, Giotto 11, Morello, Favaretto, Boscolo, Florian, Zanetti 2, Nisato 2, Florian, Sacchetto. Partita tiratissima, subito grande energia sul parquet soprattutto in difesa. Parità al 6' (4-4) poi parziale 4-0 dei miranesi con schiacciata di Breda ma i mestrini rimettono la testa avanti con Pavan prima di subire il controsorpasso 10-9 alla sirena dell'intervallo. Si gioca punto a punto, Todisco rifila un gioco da 4 e porta di nuovo avanti il Gritti 17-16 a 3' dalla fine, ma Giotto dell'8 Marzo infila la bomba del 23-19. A due giri di lancette dalla fine i miranesi conquistano un buon vantaggio (27-20) che amministrano fino al 31-23 finale.

I PREMI

Il vincitore del «Three Point Contest» è Matteo Todisco del Gritti che va alla finale del 13 aprile già qualificati Mattia Camporese dello Zuccante e Gabriele Rossi del Giorgione segnando 8 triple e lo stesso studente-cestista mestrino di aggiudica il premio di top scorer con 16.3 punti di media. Il premio per la miglior tifoseria va ai padroni di casa del Majorana-Corner. Prossimo appuntamento martedì 23 gennaio a Mogliano dove si incroceranno i padroni di casa del Berto, l'Astori di Mogliano, i campioni in carica del Pacinotti di Mestre e il Volterra di San Donà di Piave.