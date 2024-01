Reyer School Cup, c'è la tappa di Dolo

DOLO - La «Volksbank Reyer School Cup» si trasferisce a Dolo, quinto appuntamento di regular season con la manifestazione targata Umana Reyer riservata agli studenti-cestisti delle scuole secondarie superiori.

La tappa «In's Mercato», terzo raggruppamento della Conference Oro, metterà in palio il quinto pass diretto alla fase playoff Reyer Madness dove sono già approdati Parini, Gritti e Pacinotti di Mestre, nonché il Giorgione di Castelfranco Veneto. A contendersi il primo step verso la Final Four del 13 aprile al Taliercio saranno i dolesi di Musatti, Lazzari, Galilei e la new entry dei chioggiotti del Cestari-Righi.

QUINTO APPUNTAMENTO

Al termine della tappa odierna saranno 30 le partite giocate delle 107 complessive (ogni gara sull'arco dei 20' con due tempi da 10') in una maratona cestistica che coinvolge 56 istituti da 22 località di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Contestualmente alle sfide di squadra, si disputerà il quinto giro del «Three Point Contest», già vinto nei precedenti appuntamenti da Mattia Camporese dello Zuccante, Gabriele Rossi del Giorgione, Matteo Todisco del Gritti e Tommaso Presutto del Volterra.

In testa alla classifica del miglior realizzatore della fase a gironi resta sempre Pietro Iannuzzi (Parini) con 20.3 di media, che ha rischiato di perdere lo scettro nell'ultima tappa di Mogliano che ha visto Tommaso Presutto del Volterra di San Donà di Piave fermarsi a quota 18. Attraverso i sondaggi online su www.schoolcup.reyer.it, si allunga la lista degli Mvp di tappa: l'ultimo uscito dal raggruppamento di Mogliano Veneto è Nicola Scaramuzza del Berto. La tappa nella palestra dell'istituto Musatti di Dolo (ex Galilei) è ormai un appuntamento storico del torneo, tanto che le portacolori di casa Musatti, Lazzari e Galilei partecipano alla «Reyer School Cup» fin dalla prima edizione 2015. Novità assoluta invece il Cestari-Righi, scuola di Chioggia che esordisce nella competizione.

Ad aprire la giornata sarà il derby dolese Musatti-Galilei (palla a due ore 8.30), a seguire la sfida Lazzari- Cestari Righi. Qualsiasi sia il vincitore della tappa, sarà in ogni caso un passo avanti rispetto alla scorsa edizione: dodici mesi fa, infatti, nessuna delle tre formazioni dolesi era riuscita ad accedere alla Reyer Madness, tutte erano state eliminate al primo turno nelle tappe «In's Mercato» di Mestre e di Dolo. Tra l'altro l'unica delle tre che era riuscita a vincere una partita era stata il Galilei che aveva battuto il Musatti. Parallelamente alle sfide sul campo, prosegue anche il campionato sugli spalti: ad aggiudicarsi il premio di migliori tifoserie di tappa finora sono stati Parini di Mestre, Majorana-Corner di Mirano e Pacinotti di Mestre.