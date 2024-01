Reyer School Cup, l'istituto Parini è in festa: è suo il primo squillo

MESTRE - L'istituto Parini di Mestre si aggiudica la prima tappa della «Volksbank Reyer School Cup» 2024 e vola alla Reyer Madness assieme allo Zuccante, che chiude al secondo posto.

E' iniziata col botto la nona edizione della manifestazione, ideata dall'Umana Reyer e con Il Gazzettino media partner, che coinvolge le scuole secondarie superiori di ben 22 località fra Veneto e Friuli Venezia Giulia in una maratona cestistica che vedrà disputarsi 107 partite le prime sei giocatesi ieri mattina fino all'epilogo della Final Four di sabato 13 aprile al Taliercio.

A sfidarsi nel primo appuntamento stagionale della tappa "In's mercato di Mestre" del PalaAncilotto sono state Parini, Zuccante, San Marco e Luzzatti in due ore di basket ad altissima carica non solo sul parquet, ma anche sugli spalti gremiti fra cori, coreografie e spettacoli organizzati dagli stessi studenti.

Percorso netto per i mestrini del Parini che, guidati da un Pietro Iannuzzi in versione top scorer, hanno chiuso in testa con 6 punti, a seguire Zuccante (4), San Marco (2) e Luzzatti a secco di vittorie. I risultati delle singole sfide: San Marco-Parini 26-39; Zuccante-Luzzatti 44-15; Parini-Luzzatti 47-13; Zuccante-San Marco 45-28; San Marco-Luzzatti 37-15; Parini-Zuccante 40-24.

SFIDE

Ad aggiudicarsi il «Volksbank Three Point Contest» è stato Mattia Camporese dello Zuccante che, con due prestazioni oltre il 50% dall'arco, vola direttamente alla finale del 13 aprile. La miglior tifoseria è stata quella del Parini. Il miglior marcatore di tappa ovviamente Pietro Iannuzzi del Parini che ha trascinato i compagni alla seconda fase segnando 20.3 punti di media. Il premio per la comunicazione di tappa è stato vinto invece dal San Marco schierando un pool di altissimo livello fra social media manager, fotografo e video maker. La finale ha visto imporsi il Parini sullo Zuccante per 40-24 (15-17 all'intervallo). Zuccante: Inchiostro, Dalla Costa, Uccelli 2, Riggio 5, Militello, Rorato 12, Miotti, Vio, Mantovani, Rizzi, Camporese 5, Scaramuzza. Parini: Zanotti, Bianco, Lovigi, Iannuzzi 24, Gerotto, Martellani 4, Piccirilli 10, Nalin, Buonvino 1, Baldan, Nason 2.

Parte bene lo Zuccante, avanti 10-5 al 4' ma il Parini rientra sul -1 (12-11) tre minuti più tardi fino alla parità 15-15 dell'8'. La rimonta del Parini si concretizza a ridosso della sirena dell'intervallo sui liberi di Piccirilli che mette la freccia a metà gara sul 17-15. Nel secondo tempo sale in cattedra Iannuzzi, punto di forza anche della Reyer Under 19: due bombe in fila da 8 metri valgono il 25-19, poi il muro difensivo stoppa le velleità dello Zuccante.

Il canestro che chiude definitivamente i conti lo sigla ovviamente Iannuzzi con la terza tripla (alla fine quattro nei 10' del secondo tempo) per il 30-20 al 17'. Nei minuti finali il Parini dilaga fino al 40-24 finale. Come da regolamento, alla Reyer Madness accedono le prime due del girone: il Parini direttamente alle semifinali, lo Zuccante dal turno preliminare. Prossima tappa martedì 16 gennaio a Castelfranco Veneto presso la palestra della scuola Nightingale, in gara i padroni di casa, Meucci di Cittadella, Giorgione di Castelfranco e Galilei di Conegliano.