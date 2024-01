Reyer School Cup, seconda tappa al liceo Giorgione

VENEZIA - Il liceo Giorgione di Castelfranco Veneto trionfa nella seconda tappa della «Volksbank Reyer School Cup» e stacca il pass diretto per la fase playoff della Reyer Madness.

PERCORSO NETTO

Al secondo posto del raggruppamento di ieri mattina a Castelfranco il Galilei di Conegliano che tiene accesa la speranza di continuare la corsa, niente da fare per i castellani dei Nightingale e il Meucci di Cittadella. Ricca di emozioni la tappa «Omega Gruppo» della Conference Granata, secondo appuntamento della manifestazione ideata dall'Umana Reyer e con Il Gazzettino media partner, che coinvolge le scuole secondarie superiori di 22 località fra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Obiettivo dei 56 istituti in campo 8 in più rispetto all'edizione 2023 centrare l'epilogo della Final Four di sabato 13 aprile al Taliercio. A sfidarsi in terra trevigiana sono state Nightingale e Giorgione di Castelfranco, Galilei di Conegliano e Meucci di Cittadella in due ore di basket ed emozioni non solo sul parquet ma anche sugli spalti della palestra di via Giuseppe Verdi.

Percorso netto per il Giorgione che ha chiuso con 6 punti, a seguire Galilei (4), Meucci (2) e i padroni di casa del Nightingale a secco. Il Galilei secondo classificato potrà comunque accedere alla fase playoff: delle 14 seconde classificate, le migliori 10 andranno alla Reyer Madness sulla base di un ranking che tiene conto di vittorie, punti e differenza canestri. I risultati delle sfide: Nightingale-Giorgione 11-38; Meucci-Galilei 22-30; Giorgione-Meucci 49-19; Nightingale-Galilei 10-26; Nightingale-Meucci 11-35; Giorgione-Galilei 33-28. La finale ha visto imporsi il Giorgione sul Galilei per 33-28 (19-8 all'intervallo). Giorgione: Poloniato 3, Seregni 3, Pietrobon, Cinel, Guidolin, Agnolin, Rossi 5, Vitali 4, Qoshja, Cocco, Carlon 8, Sbrissa 10. Galilei: De Lorenzi 7, Marcon, Mazzer 2, Massarotto, De Carlo, Girardi 5, Dalla Croce 1, Salvador, Furlan 1, Borin 2, Bianco, Mutton 10.

Apre la sfida la tripla del Giorgione con Carlon, risposta del Galilei con un 4-0. Rossi e Carlon producono l'11-4 a metà tempo mentre un antisportivo permette al Giorgione di allungare ulteriormente (15-4). I ragazzi di Castelfranco chiudono il primo tempo avanti 19-8. De Lorenzi si carica sulle spalle il Galilei limando il divario (21-15) e Girardi sigla il piazzato del -4 ma il Giorgione, spinto anche dai tifosi, trova i punti del 29-21 al 15'. A 2' dalla fine Mutton mette un solo canestro di scarto (30-28).

Tutto si decide nell'ultimo minuto: De Lorenzi sbaglia la tripla del sorpasso mentre Pietrobon appoggia al vetro il 32-28 che fa calare il sipario prima del libero finale a sancire il 33-28. Ad aggiudicarsi il «Volksbank Three Point Contest» è stato Gabriele Rossi del Giorgione, che ha superato in finale il compagno di squadra Lorenzo Pietrobon, che è risultato anche il miglior marcatore di tappa con 11.6 punti di media. Il premio per la comunicazione di tappa è stato vinto dal Galilei di Conegliano.