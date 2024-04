Reyer School Cup, vince l'istituto Pacinotti di Mestre: trionfo al Taliercio Video

MESTRE - L’istituto Pacinotti di Mestre concede il bis e si conferma campione indiscusso della «Volksbank Reyer School Cup».

Dopo aver trionfato nella passata edizione, i mestrini si ripetono nel 2024 superando nella finalissima della Final Four i cugini dell’istituto Parini per 34-25 in un derby sentitissimo. Il Pacinotti approda alla finalissima eliminando in semifinale 44-31 i veneziani dell’Algarotti che tengono testa fino a 2’ dalla fine (33-30), il Parini liquidando 29-25 in una vera e propria battaglia il Morin, decisa dalla maggior fisicità dei pariniani. Prima della palla a due della finalissima, foto di gruppo a metà campo con tutti i giocatori e le giocatrici delle due prime squadre orogranata.

LA SFIDA

Ad aprire la finalissima, che perde un grande protagonista come Federico Natale del Parini infortunatosi a ginocchio e volto dopo esser caduto male sul parquet nella gara delle schiacciate, sono i reyerini Pieropan ed Eramo (2-2). Gli altri due compagni di settore giovanile Gattel e Iannuzzi si sfidano dal perimetro in un avvio di grande equilibrio (6-5) col Pacinotti che alla distanza inizia a gestire il ritmo sfruttando nel pitturato la fisicità di Pieropan a firmare il primo strappo 10-6. Un paio di ottime difese regalano al Parini i contropiedi per impattare (Iannuzzi-Eramo) e sul libero di Martellani arriva la freccia, subito girata dalla tripla di Inchiostro (13-11). Si alza il ritmo, Bonivento sfrutta la propria fisicità nell’attaccare il ferro conquistandosi i liberi del 16-13. Immediata la replica di Iannuzzi con i jumper del vantaggio 17-16 ma sulla sirena dei 24” Gattel trova la bomba del 19-17 all’intervallo per il Pacinotti. Si riparte e il Pacinotti fa subito la voce grossa a rimbalzo offensivo, Pieropan è incontenibile mentre il Parini si affida al tiro dall’arco faticando a superare l’arcigna difesa avversaria. Solidità nella propria metà campo, dominio a rimbalzo e circolazione palla sono le chiavi del Pacinotti, che sale di giri e stacca 28-18 sulle giocate di Bonivento. Il Parini, in affanno, si affida a Iannuzzi dall’arco ma i cugini mestrini sono più concreti e sotto le plance sbagliano pochissimo (30-21) stringendo sempre più le mani sulla coppa. I viaggi in lunetta conquistati da Bonivento e Pieropan sanno di sentenza, mancano ancora 2’ ma il 32-23 resta un margine rassicurante. IL TRIONFO Ancora liberi e la forbice si allarga sul +11. Termina 34-25, il Pacinotti si conferma campione e si aggiudica la nona edizione della Reyer School Cup oltre a fare incetta di premi individuali: coach Mattia Fiozzo è il miglior tecnico della Final Four, Edoardo Bonivento l’Mvp. Il premio di top scorer se lo aggiudica invece Pietro Iannuzzi del Parini. Il «Volksbank Three Point Contest» è di Alessandro Cavana dell’Ippolito Nievo di Padova con 7 triple segnate in finale. Il «Dunk Contest Cosmo Gruppo», novità assoluta, è vinto da Federico Natale del Parini che ha stregato la giuria (compresi Awak Kuier e Rayjon Tucker) conquistando quattro 10. Albo d’oro: 2014 liceo Benedetti di Venezia; 2015, 2016, 2017, 2018 liceo Bruno-Franchetti di Mestre; 2019 liceo Morin di Mestre; 2023, 2024 Pacinotti di Mestre. (articolo di Giacomo Garbisa, video di Marco Albertini)