Basket. Derby Reyer-Tvb: sale la temperatura e scatta il piano sicurezza

TREVISO - Il conto alla rovescia verso il derby è scattato. In campo, come anche sul piano dell'ordine pubblico. Domenica Treviso Basket farà visita alla Reyer Venezia: la Legabasket ha leggermente posticipato la gara dall'orario previsto delle 17.30 alle 18.15, con la diretta televisiva in chiaro su Dmax, oltre quella consueta in streaming su Dazn (il match in origine collocato in questa fascia, l'altro derby tra Virtus Bologna e Reggio Emilia dovrà essere riprogrammato visti gli impegni nel play-in di Eurolega delle Ve Nere).

La sfida del Terraglio non è mai, a prescindere, una partita come le altre. Non lo sarà a maggior ragione in questo caso, in virtù della classifica. A tre turni dal termine, la Nutribullet, terz'ultima a quota 20 punti, reduce dal ko a testa alta contro Milano, insegue con urgenza almeno una vittoria per consolidare le speranze di salvezza: dietro Pesaro si è fatta minacciosamente vicina, a due lunghezze di distanza, mentre Brindisi è a meno 4. I marchigiani apriranno la 28. sabato a Casale Monferrato, contro Tortona, i pugliesi sono di scena a Pistoia. Alla pari con Tvb è attestata Varese, a sua volta in trasferta in quel di Sassari e che i biancazzurri affronteranno la settimana successiva. Sopra, a 22 punti, Cremona se la vedrà con la capolista Brescia, quanto a Scafati, a 24, con l'ultima vittoria ha già festeggiato la permanenza nella massima serie. Anche Venezia, però, ha fame di punti. Il doppio scivolone con Segafredo e Germani ha compromesso le chance di agguantare il primo posto. Tuttavia gli orogranata devono tornare al successo se ambiscono a migliorare il proprio piazzamento in ottica griglia playoff: attualmente sono quarti, a 34, dietro a Brescia, a 40, e all'accoppiata Bologna - Milano a 38. Insomma, il match clou dei canestri veneti si preannuncia molto caldo sul parquet. Dove le temperature è bene non si alzino, invece, è sugli spalti. Non a caso, le autorità hanno disposto una serie di provvedimenti affinché la storica rivalità tra le due tifoserie non rischi di trascendere oltre l'ambito sportivo.

GESTIONE DEI TIFOSI

L'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive del ministero dell'Interno, riunitosi lo scorso 10 aprile, ha fissato una serie di prescrizioni, che sono state poi recepite e adottate dal questore di Venezia Gaetano Bonaccorso in seguito al tavolo tecnico, svolto lunedì scorso, con la partecipazione anche dei rappresentanti delle due società coinvolte. Così, la vendita libera dei biglietti per i tifosi dei padroni di casa, aperta l'altro ieri, è stata limitata ai soli residenti della provincia di Venezia, più quanti abitano a Mogliano Veneto. Ma particolarmente stringenti sono le misure relative alla gestione dei tifosi trevigiani, con il coinvolgimento dello stesso club biancazzurro. Nessuna particolare novità, comunque, rispetto a quanto già sperimentato già in occasione dei precedenti derby (nonché in linea con le normative nazionali riguardanti tutti gli eventi sportivi simili), come spiega Giovanni Favaro, direttore generale di Treviso Basket. La società è dunque pronta a mettere in pratica quanto richiesto. Altro aspetto da ricordare è che il contingente di sostenitori dalla Marca al seguito della squadra di coach Vitucci potrà essere al massimo di 63 unità (dirigenti e accompagnatori esclusi, naturalmente): tale infatti è la capienza del settore riservato agli ospiti al Taliercio. Più nel dettaglio, i biglietti potranno essere acquistati dai residenti nella provincia trevigiana fino alle 19 del sabato pre-gara. La vendita dovrà essere effettuata in ricevitorie individuate dalla società d'intesa con la Questura stessa e soprattutto previa esibizione di un documento d'identità da parte dell'acquirente. Tvb dovrà poi trasmettere l'elenco di tutti i propri supporter che hanno acquistato il tagliando, comprensivo di nomi e date di nascite, alla Questura stessa entro le 10 della giornata della partita. Infine, il club trevigiano garantirà la presenza di alcuni volontari nel settore destinato ai propri tifosi, riconoscibili con casacche tipo quelle degli steward.