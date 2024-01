Reyer School Cup, Mogliano incorona l'istituto Pacinotti

MESTRE - I campioni graffiano ancora, il Pacinotti di Mestre fa sua la quarta tappa della «Volksbank Reyer School Cup» 2024 e vola direttamente alla Reyer Madness. Tutto come da copione ieri mattina, al PalaBerto di Mogliano, per la «Marin» della Conference Oro, quarto appuntamento di regular season con la maratona cestistica ideata e organizzata dall'Umana Reyer per le scuole secondarie superiori del territorio veneto e friulano.

I trionfatori dell'edizione 2023 della «Reyer School Cup» hanno sbaragliato la concorrenza nella tappa trevigiana raggiungendo così alla seconda fase playoff si qualificano le vincitrici delle 14 tappe più le 10 migliori seconde, 5 per ciascuna delle due Conference i concittadini del Parini e del Gritti di Mestre, nonché il Giorgione di Castelfranco.

La classifica

La classifica finale ha visto il Pacinotti imporsi con 6 punti, seguito dal Volterra di San Donà di Piave a quota 4 che resta in corsa per gli eventuali playoff, quindi i moglianesi dell'Astori (2 punti) e del Berto, a secco di vittorie, che salutano la competizione. I risultati delle sfide alla palestra del Berto: Berto-Astori 10-22; Pacinotti-Volterra 31-25; Astori-Volterra 15-29; Pacinotti-Berto 28-13; Berto-Volterra 23-42; Pacinotti-Astori 28-27. La maratona della «Reyer School Cup», anche quest'anno seguita come media partner da Il Gazzettino, marcia spedita verso l'epilogo della Final Four del 13 aprile al Taliercio.

A vincere il raggruppamento «Marin» di Mogliano è l'istituto Pacinotti di Mestre che, di fatto, indirizza l'esito di tappa già nei primi 20' sul parquet vinti sul Volterra 31-25 (18-11 dopo il primo tempo da 10') con i sandonatesi che chiuderanno al secondo posto. Pacinotti: Bordino, Vecchina 2, Inchiostro 5, Castellani 1, Masin 3, Carraro, Busato, Ojog 5, Vian 2, Nucera, De Lazzari, Pieropan 13. Volterra: Naimoli, Gabbana 2, Delaini, Lucchese, Argentini, Hajdini, Gambillara, Mondi, Presutto 15, Tiepolato 2, Cerchier, Carnialetto 6. Palla a due e subito problemi per il Volterra che perde Riccardo Cerchier per un problema al ginocchio. I sandonatesi mettono la testa avanti ma i campioni in carica sorpassano 8-4 sfruttando la presenza sotto le plance di Pieropan. Pacinotti avanti 11-7 ma il Volterra si riporta a contatto con Carnieletto (13-11) anche se il 5-0 di parziale dei mestrini chiude la prima frazione sul 18-11. Il Volterra si affida al talento offensivo di Tommaso Presutto, che insacca cinque punti in fila (18-16), immediata la replica di Pieropan e Ojong per il 25-16 al 14'. Presutto inventa (26-19) e la bomba di Carnieletto vale il -3 (26-23) a 1'48" dalla sirena. Replica Riccardo Vian dai 6.75 ed è ossigeno per il Pacinotti che va sul +6 conducendo poi in porto la vittoria per il 31-25 finale. Il vincitore del «Three Point Contest» è Tommaso Presutto del Volterra che va alla finale del 13 aprile già qualificati Mattia Camporese dello Zuccante, Gabriele Rossi del Giorgione e Matteo Todisco del Gritti segnando 7 triple e lo stesso studente-cestista sandonatese si aggiudica il premio di top scorer con 18 punti di media. Il premio per la miglior tifoseria va ai "Paci Commandos" del Pacinotti. Prossimo appuntamento giovedì 25 gennaio alla palestra Musatti di Dolo dove si incroceranno i padroni di casa del Musatti, Lazzari e Galilei di Dolo, Cestari-Righi di Chioggia.