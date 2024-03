La Reyer School Cup approda a Selvazzano

Cala il sipario sulla regular season, a Selvazzano Dentro va in scena la 14esima e ultima tappa della fase a gironi della «Volksbank Reyer School Cup» 2024. Nella «Agostini Group» del PalaCeron, a chiudere la Conference Oro, si conclude la prima parte della maratona cestistica che ha visto disputarsi ben 84 partite di stagione regolare: dal padovano si attende il nome dell'ultima qualificata direttamente alla fase playoff Reyer Madness. A contendersi il pass saranno tutti istituti di Padova: Fermi, Scalcerle, Gymnasium Patavinum e Calvi.

Fra loro ci sarà la 14esima qualificata alla seconda fase (passano tutte le vincitrici di tappa e le dieci migliori seconde) assieme a Parini, Gritti, Pacinotti e Morin di Mestre, Giorgione di Castelfranco, Galilei di Dolo, Alberti di San Donà di Piave, Brocchi di Bassano del Grappa, Duca degli Abruzzi di Padova, Algarotti di Venezia, Calvi di Belluno, Galilei di San Donà e Ippolito Nievo di Padova.

Gli appuntamenti della Reyer Madness saranno quattro e sono in programma 11, 15, 19 e 22 marzo e apriranno le porte alla Final Four di sabato 13 aprile al Taliercio dove il torneo organizzato dall'Umana Reyer e con Il Gazzettino media partner incoronerà la regina della nona edizione della Reyer School Cup.

SFIDE

Ad aprire la mattinata del PalaCeron (palla a due ore 8.30) sarà la sfida Gymnasium Patavinum-Fermi, seguita da Scalcerle-Calvi (in totale si giocano sei partite da 20' con due tempi da 10'). Con la chiusura della regular season terminerà anche il «Three Point Contest», la sfida fra i migliori tiratori dal perimetro che si ritroveranno alla Final Four per eleggere il vincitore. Ad oggi hanno staccato il pass Mattia Camporese dello Zuccante, Gabriele Rossi del Giorgione, Matteo Todisco del Gritti, Tommaso Presutto del Volterra, Matteo Penzo del Cestari-Righi, Riccardo Maguolo del Cornaro, Filippo Dalla Francesca Damiani del Bruno-Franchetti, Marco Brustolon del Martini, Giacomo Nalesso del Valle, Tommaso Fassina del Barbarigo, Luca Marchet dell'istituto Superiore, Giovanni Scosso del Galilei e Pietro Bucchini dell'Ippolito Nievo. Quella di Selvazzano sarà una tappa equamente divisa fra volti noti e debutti assoluti.

Il Fermi partecipa alla Reyer School Cup dall'edizione 2016 e l'anno scorso, secondo nel girone di Padova, ricevette disco rosso nel turno preliminare di Madness perdendo 39-28 contro il Newton-Pertini di Camposampiero. Il Gymnasium partecipa invece al torneo dal 2017 e dodici mesi fa non andò oltre il girone di qualificazione. Facce completamente nuove sono invece il Calvi e lo Scalcerle, due delle otto scuole che sono per la prima volta ai nastri di partenza della manifestazione.