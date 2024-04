VITTORIO VENETO (TREVISO) - La promozione della città a portata di un click: presentata ieri la nuova versione dell’app “Turismo Vittorio Veneto”. «Un modo per presentare la città al mondo del turismo in linea con i tempi – commenta il sindaco Antonio Miatto – Si è scelto di toccare non solo il turismo locale, ma ampliare la copertura a tutta la zona pedemontana, secondo la filosofia del territorio come luogo di tutti. È un progetto che si può aggiornare e arricchire, c’è un’economia diffusa e a Vittorio Veneto i numero su turismo sono in aumento. La nostra è la città dove i turisti si fermano a dormire di più». Durante la conferenza sono state illustrate le nuove funzionalità che l’applicazione offre agli utenti fra le quali vi è ora quella di poter essere aggiornarti in tempo reale circa gli eventi in programma a Vittorio Veneto, oltre a una serie di itinerari tematici dedicati a storia e cultura.

LE NOVITA’

«È stata arricchita anche l’offerta di luoghi da visitare con l’aggiunta degli itinerari tematici che si affiancano a quelli naturalistici – spiega Anna Cestaro di AVpro, a cui è stata affidata la realizzazione dell’applicazione -. Il turista ha ora a propria disposizione una sezione dedicata ad Arte e Cultura, una dedicata ai Classici, una alla Grande Guerra e una ai Luoghi di interesse religioso». Presente alla presentazione anche Vittorio Torresan presidente della Commissione Pari Opportunità che ha realizzato il progetto “I colori della violenza”, con sette panchine simbolo ora inserite come nuovo itinerario dell’app. Con l’adozione di questo strumento il comune ha inteso promuovere ulteriormente il patrimonio paesaggistico, storico-culturale e anche commerciale della città consentendo a chi arriva da fuori di avere a portata di click moltissime informazioni.

LE ATTIVITA’ COMMERCIALI

Infatti, ogni realtà commerciale può registrarsi in modo totalmente gratuito dal portale www.commerciovittorioveneto.it per dare visibilità alle imprese del territorio e rafforzare la collaborazione con le istituzioni. Lo strumento, disponibile in quattro lingue, è intuitivo e facilmente utilizzabile sia dall’utenza turistica locale che straniera. È accessibile da ogni dispositivo mobile e consente a tutti di acquisire informazioni con rapidità e autonomia, anche offline. Grazie alla presenza della mappa satellitare, con itinerari e luoghi di interezze, e alla condivisione della posizione, l’utente può pianificare la visita alla città seguendo le proprie esigenze. «Sono presenti dei percorsi di trakking, a piedi o in bicicletta – puntualizza l’assessore Antonella Caldart - Un servizio magnifico per scoprire posti prima sconosciuti, anche per chi come me vive qui da sempre, con indicazioni chiare e dettagliate a seconda delle difficoltà».