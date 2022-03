PADOVA - Si allunga la già cospicua lista delle attività commerciali che in centro storico abbassano le serrande. Dopo 21 anni di lavoro a fine mese chiuderà Intercity Firm, il negozio di abbigliamento maschile con sede al civico 87/89 di via Dante che accoglieva anche il locale Green Street Club. Un altro tassello che va ad aggiungersi agli oltre trenta spazi commerciali chiusi soltanto lungo il perimetro delineato dalle via Santa Lucia, Dante e San Fermo.

L'attività aveva aperto inizialmente in via San Fermo, per poi trasferirsi in via Dante, in uno degli spazi vicini a quello attuale. Poi lo spostamento definitivo nella sede odierna. L'altro ieri è arrivato l'annuncio della sofferta decisione di abbassare la serranda dopo una lunga avventura che aveva unito la vendita di noti marchi della moda maschile all'attività di bar e ristorazione, riuscita a superare anche i difficili mesi della pandemia.



«È stato un viaggio bellissimo ha commentato il titolare del negozio Matteo Scantamburlo Dopo 21 anni finisce un'epoca, un simbolo della nostra identità se ne va per sempre. Ce l'abbiamo messa tutta ma purtroppo a volte la vita va così». Da sempre punto di riferimento in città per i tifosi e per gli ultras della curva del Padova, nel 2014 il negozio aveva anche ospitato la presentazione della t-shirt Appiani patria nostra che celebrava il ventennale della promozione in serie A della squadra biancoscudata.

L'Intercity Firm è solo l'ultima di una lunga serie di attività che nel cuore del centro sono state costrette a gettare la spugna. A pochi metri di distanza, di recente era toccato al Caffè DolceAmaro di piazza Insurrezione. Alle difficoltà della pandemia per gli esercenti padovani oggi si vanno aggiungendo le conseguenze dei folli rincari di utenze, spedizioni, carburanti e affitti. A più riprese le categorie economiche hanno lanciato un grido d'allarme auspicando misure rapide e incisive da parte del Governo, ma per il momento la moria di negozi in centro procede incessante.